La calidad del aire es mala en CDMX hoy; probabilidad del Doble Hoy No Circula

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades y en la CDMX el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de realizar un análisis de la calidad del aire y hoy es mala.

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Hay mala calidad del aire en CDMX

De acuerdo con el reporte la calidad del aire en la capital es mala y el nivel de riesgo alto debido a que hay partículas contaminantes PM10 que son pequeños trozos sólidos o líquidos de polvo, ceniza, hollín o polen. Estos ingresan al cuerpo al respirar y pueden causar irritación y dolor de garganta, daño al corazón y los pulmones.

¿Habrá Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son las que determinan cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y por ahora no se tiene previsto que se implemente ya que no se han rebasado los índices establecidos que son de 155 puntos.

Sin embargo, las autoridades recomiendan utilizar protector solar debido a que hay altos índices de radiación UV. Además se pide a la población vulnerable como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas ya que son cuando los índices son más altos.

¿Qué enfermedades provoca la contaminación?

La contaminación del aire puede causar severos daños a la salud de las personas, en el caso de las enfermedades respiratorias se detectan asma, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), bronquitis crónica y neumonía e infecciones.

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares puede causar infarto al miocardio, cardiopatía isquémica, ictus o embolia.

Por ello, existen acuerdos mundiales para reducir los índices de contaminación y con ello proteger la salud de las personas.

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