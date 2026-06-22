Corte de agua hoy por reparación urgente en dos municipios de México; fecha y hora exactas

Un corte de agua hoy afecta a cientos de familias en dos municipios importantes del estado de Tamaulipas este lunes 22 de junio de 2026. En dicho estado, se llevarán a cabo trabajos de reparación urgentes.

Si te despertaste sin agua es probable que vivas en una de las zonas afectadas por el corte programado en el municipio de Tampico y en Ciudad Madero.

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Cortes de agua hoy en Tamaulipas

A través de sus redes sociales, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) Sur, avisó a los vecinos acerca de una suspensión del suministro de agua en Tampico y Ciudad Madero.

corte-de-agua-hoy-tamaulipas Corte de agua en Tampico y Ciudad Madero hoy 22 de junio. (Facebook)

De acuerdo con lo informado, el corte programado obedece a que los técnicos de la Comapa deben comenzar trabajos de reparación urgentes en una línea general de 36 pulgadas ubicada en la Avenida Divisoria, de la colonia Niños Héroes en Tampico.

Estas labores son urgentes, ya que el tramo de línea que se está reparando cuenta con 40 años de antigüedad, esto quiere decir que ha superado el tiempo de vida para seguir en servicio.

Hora: El corte inicia a las 06:00 horas

Zona: Zona Norte de Tampico y Ciudad Madero

¿Cuándo se va a restablecer el agua en Tamaulipas?

Comapa Sur informó que el corte de agua en Tamaulipas que comenzó este lunes 22 de junio no tiene una hora estimada de finalización.

La dependencia explicó en su comunicado que una vez que los técnicos determinen el alcance de los daños, se dará a conocer en las páginas oficiales el tiempo estimado para el regreso del servicio de agua potable en los hogares y comercios.

Recomendaciones en caso de corte de agua

Usa cubetas, tambos o botellas para almacenar agua para las necesidades básicas de la familia

para las necesidades básicas de la familia Tapa bien los contenedores para evitar la contaminación

Si tienes tinaco o cisterna verifica que esté lleno

verifica que esté lleno Trata de usar el agua de forma responsable para que no te quedes sin ella

para que no te quedes sin ella En caso de ser necesario puedes reportar a Comapa Sur en Facebook y Twitter

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