Es oficial en CDMX: la iniciativa que cambiará el abastecimiento de agua en las alcaldías

El acceso al agua en la CDMX se transformará a nivel comunitario tras oficializarse la iniciativa que busca obligar a las 16 alcaldías a coordinarse para cosechar lluvia y recargar los acuíferos subterráneos de la capital.

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¿De qué trata la reforma en el Congreso que modificará el acceso al agua en las alcaldías de la CDMX?

La propuesta turnada a la Comisión de Gestión Integral del Agua del Poder Legislativo adiciona el Artículo 18 Bis a la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México. El nuevo marco jurídico establece la corresponsabilidad obligatoria de los gobiernos locales para captar e infiltrar el agua pluvial, mejorando los mecanismos de recarga que ya opera la capital. La diputada Brenda Fabiola Ruíz Aguilar, vicecoordinadora de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional, presentó el proyecto bajo el argumento de que cada beneficio de almacenamiento reduce la presión sobre los mantos subterráneos y combate el cambio climático.

¿Cómo coordinará la SEGIAGUA los nuevos servicios públicos de captación de agua de lluvia?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) asumirá la planeación y emisión de los lineamientos técnicos para el despliegue de la infraestructura verde. La reforma aprovecha el conocimiento territorial y la capacidad operativa de las alcaldías para consolidar proyectos que respondan a las necesidades específicas de cada zona. La instalación de estos equipos domésticos y comunitarios se complementará con talleres de capacitación para los habitantes.

La estrategia de sustentabilidad institucional obliga a las demarcaciones a ejecutar acciones específicas:

Sistemas de cosecha de lluvia: impulsa la colocación de ecotecnias recolectoras en viviendas, escuelas, edificaciones y grandes equipamientos públicos.

impulsa la colocación de ecotecnias recolectoras en viviendas, escuelas, edificaciones y grandes equipamientos públicos. Infraestructura verde de infiltración: identifica y protege las zonas idóneas del subsuelo para inyectar el agua de las tormentas de forma directa.

identifica y protege las zonas idóneas del subsuelo para inyectar el agua de las tormentas de forma directa. Pozos de absorción y recarga: coordina obras de ingeniería hidráulica orientadas a la reposición natural del agua subterránea de la cuenca.

¿Qué impacto social tendrá esta modificación a la ley de saneamiento de la CDMX?

El cambio legal materializa las obligaciones de aprovechamiento pluvial ya estipuladas en la Constitución Política de la Ciudad de México mediante mecanismos concretos de acción comunitaria. La propuesta fomenta la participación social de escuelas, organizaciones y la sociedad civil al reconocer que el cuidado hídrico es una tarea colectiva de justicia social. Las alcaldías deberán ajustar sus presupuestos anuales para el mantenimiento de los pozos de recarga.

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