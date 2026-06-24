Este miércoles 24 de junio, la alcaldía Cuauhtémoc espera gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, pues la Ciudad de México (CDMX) es una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™; sin embargo, en plena fiesta futbolera también tendrá cortes de agua.

Hoy, algunos capitalinos y visitantes padecerán un corte de agua en algunas zonas de esta alcaldía que será sede de diversos eventos mientras se lleva a cabo el partido de México vs Chequia. Te contamos cuáles son las colonias afectadas.

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¿Por qué cortaron el agua hoy en la alcaldía Cuauhtémoc?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc acerca de un corte de agua programado este miércoles 24 de junio.

El corte de agua se debe a que los técnicos de la Segiagua deben realizar trabajos de sustitución de tubería de 6 pulgadas en una zona de dicha alcaldía. Estas labores provocarán una baja presión en el suministro de agua potable.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de sustitución de tubería de 6 pulgadas.



🛠️ Continúa el servicio, sin embargo se prevé baja presión en el suministro de… pic.twitter.com/rzveKp8Hsk — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 24, 2026

¿Qué colonias se quedarán sin agua en la alcaldía Cuauhtémoc este 24 de junio?

Las reparaciones en la alcaldía Cuauhtémoc no provocarán la suspensión total del suministro de agua, pero sí, baja presión, lo que puede ocasionar que el agua no logre subir por las tuberías a departamentos de pisos altos o tinacos.

La zona afectada en esta alcaldía es calle Prolongación Francisco Zarco entre Martinelli y Tolnáhuac, colonia San Simón.

¿Cuándo se va a restablecer el agua?

De acuerdo con la dependencia capitalina, se prevé que los técnicos encargados logren terminar los trabajos de reparación en la red hidráulica de la zona, alrededor de la medianoche del jueves 25 de junio.

De esta manera, los vecinos de esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc permanecerán sin agua alrededor de 36 horas.

Corte de agua hoy: Otras colonias en la CDMX que no tienen agua este 24 de junio

Estos no son los únicos cortes de agua que se registran este miércoles 24 de junio en la Ciudad de México. La misma Secretaría de Gestión Integral del Agua confirmó tres cortes programados en otras alcaldías de la capital.

Lista completa de colonias de la CDMX que no tienen agua hoy

Alcaldía Xochimilco

Pueblo de San Gregorio Atlapulco: El agua se restablecerá hoy a las 16:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @XochimilcoAl:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación por fuga de 12 pulgadas en Av. Chapultepec.



🛠️ Se prevé baja presión en el suministro de agua potable en el… pic.twitter.com/Y8ZlLEuv9b — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 24, 2026

Alcaldía Tláhuac

Las colonias afectadas son las siguientes: San Andrés Mixquic, San Nicolás Tetelco y San Francisco Tlaltenco.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía Tláhuac:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos para la sustitución del equipo de bombeo del Pozo Tecomitl 20, motivo por el cual suspende su operación.



🛠️ Se prevé baja presión… pic.twitter.com/fmyjUCqmVM — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 24, 2026

Alcaldía Azcapotzalco

Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozomoc

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.



🧰 Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las colonias Presidente… pic.twitter.com/EclBVwVoOq — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 23, 2026

Se espera que el agua regrese hasta que terminen los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero, posiblemente el próximo 30 de junio.

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