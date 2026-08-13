¡Cuidado con el “Estafador de Bumble”! Así aplica la “Estafa Romance” en redes sociales

¡Mujeres de CDMX y Edomex, tengan cuidado con la “Estafa Romance”! Su nombre es Alfonso Álvarez Gutiérrez, pero también se hace llamar Baruch, Johan Palavius, Josep, Serguéi o Lian Moshe, pero en redes sociales es más conocido como el ‘Estafador de Bumble’ y opera activamente en aplicaciones de citas, utilizando identidades falsas para ganarse la confianza de sus víctimas y posteriormente despojarlas de su dinero.

Este sujeto cuenta con más de una docena de denuncias activas por fraude en la Ciudad de México y el Estado de México, y a pesar de ello, sigue libre y activo en plataformas digitales.

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Yolanda, una de sus víctimas, relató a cámaras y micrófonos de TV Azteca cómo lo conoció a través de una app de citas: “Él me pidió el dinero con la promesa de que me iba a pagar... me dijo que en unos meses me iba a terminar de pagar el celular y el dinero. Pero no fue así. Alfonso simplemente desapareció”, de hecho Yolanda reveló que perdió casi unos 100 mil pesos.

¿Qué es la Estafa Romance? Cabe señalar que a este tipo de engaño se conoce como “estafa romance”, en esta modalidad, el agresor utiliza la manipulación afectiva, el engaño emocional y el abuso psicológico para que la víctima entregue dinero, bienes y hasta solicite préstamos a su nombre.

Congreso de CDMX busca reforma para castigar “Estafa Romance”

Ante esta problemática, el Congreso de la Ciudad de México analiza una reforma legal para castigar específicamente este delito. La propuesta busca sancionar a quienes, mediante engaño y manipulación afectiva, despojen a una mujer de su patrimonio.

Sin embargo, especialistas advierten que no existe un vacío legal: “Lo que existe en este momento es un fraude. No se necesita que sean pareja, no importa que haya o no un matrimonio o un concubinato. Lo que importa es que haya un engaño y un detrimento patrimonial”, señalan lo expertos consultados.

Esto significa que cualquier persona, independientemente de su género, puede denunciar ante las autoridades, este tipo de fraude ¡HOY MISMO! Si eres de las que utiliza apps de citas, ten mucho cuidado con este tipo de engaños.

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