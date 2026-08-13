EN VIVO: Retrasos en líneas 3, 8 y A del Metro CDMX; Metrobús restablece servicio hoy 13 de agosto

¿Vas a perder tu bono de puntualidad? Ten paciencia y es que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reporta retrasos en las líneas 3, 8 y A, tres de las principales de toda la red, durante la mañana de este jueves 13 de agosto.

Por otro lado, al comenzar a dar servicio este día, el Metrobús CDMX detalló que se restableció el flujo de unidades en todas las líneas; sin embargo, esto puede cambiar si se presentan movilizaciones sociales en la urbe.

#MetroAlMomento:

Se registra buen avance y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar ante eventualidades en el servicio.

La Línea 3 presenta afluencia alta. Personal del Sistema se encuentra en puntos estratégicos para… pic.twitter.com/ZKguVucVZN — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 13, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de agosto

Para que no llegues tarde a tu trabajo u otro plan, te contamos en adn Noticias cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital durante este jueves:

¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

07:15 horas : Por alta afluencia en la Línea 3, las autoridades envían unidades vacías debido a que las estaciones comienzan a llenarse durante esta mañana

: Por las autoridades envían unidades vacías debido a que las durante esta mañana 07:00 horas : Metro CDMX reporta afluencia baja y circulación constante de los trenes en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 , 12 y A

: Metro CDMX reporta afluencia baja y de los trenes en las 06:00 horas : Usuarios reportan retrasos en las líneas 3, 8 y A , principalmente, donde los tiempos de espera superan los 10 minutos

: Usuarios reportan , principalmente, donde los tiempos de espera superan los 10 minutos 05:00 horas: Inicia el servicio del Metro CDMX en la capital

Así avanza el Metrobús CDMX hoy

05:06 horas : Se restable el servicio en la línea 5 y se reporta retraso considerable en toda la línea

: y se reporta retraso considerable en toda la línea 04:30 horas : Comienza el servicio del Metrobús CDMX

: Comienza el servicio del Metrobús CDMX 04:21 horas: Se restablece el servicio de la Línea 6 del Metrobús CDMX

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