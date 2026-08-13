EN VIVO: Retrasos en líneas 3, 8 y A del Metro CDMX; Metrobús restablece servicio hoy 13 de agosto

¿Vas a perder tu bono de puntualidad? Ten paciencia y es que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) reporta retrasos en las líneas 3, 8 y A, tres de las principales de toda la red, durante la mañana de este jueves 13 de agosto.
Por otro lado, al comenzar a dar servicio este día, el Metrobús CDMX detalló que se restableció el flujo de unidades en todas las líneas; sin embargo, esto puede cambiar si se presentan movilizaciones sociales en la urbe.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 13 de agosto
Para que no llegues tarde a tu trabajo u otro plan, te contamos en adn Noticias cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital durante este jueves:
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?
- 07:15 horas: Por alta afluencia en la Línea 3, las autoridades envían unidades vacías debido a que las estaciones comienzan a llenarse durante esta mañana
- 07:00 horas: Metro CDMX reporta afluencia baja y circulación constante de los trenes en las líneas 1, 2, 5, 7, 8, 9 , 12 y A
- 06:00 horas: Usuarios reportan retrasos en las líneas 3, 8 y A, principalmente, donde los tiempos de espera superan los 10 minutos
- 05:00 horas: Inicia el servicio del Metro CDMX en la capital
Así avanza el Metrobús CDMX hoy
- 05:06 horas: Se restable el servicio en la línea 5 y se reporta retraso considerable en toda la línea
- 04:30 horas: Comienza el servicio del Metrobús CDMX
- 04:21 horas: Se restablece el servicio de la Línea 6 del Metrobús CDMX
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