Tráfico pesado por 9 bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones de la CDMX y hoy se tienen previstos varios bloqueos, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información las calles que estarán cerradas por manifestaciones son:

Alcaldía Cuauhtémoc

06:00, 10:00 y 11:00 horas en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico.

, colonia Centro Histórico. 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.

y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc. Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Coyoacán

12:00 horas en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco.

Alcaldía Benito Juárez

12:00 horas en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. 12:45 horas Nicolás San Juan No. 105 , colonia Del Valle Norte.

, colonia Del Valle Norte. 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Afectaciones por eventos artísticos, deportivos y rodadas

Además se llevarán a cabo diversos eventos que provocarán caos vial en:

Monumento a la Revolución

Sala Pepsi Black, Planta Alta del WTC

Palacio de los Deportes

Teatro Telcel

Auditorio Nacional

Teatro Metropólitan

Monumento a la Madre

También habrá rodadas en:

Jardín Hidalgo , Jardín Miguel Hidalgo s/n, colonia Centro de Azcapotzalco

, Jardín Miguel Hidalgo s/n, colonia Centro de Azcapotzalco Cablebús Parcur , Av. Ignacio Zaragoza No. 224, colonia Bosque de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo

, Av. Ignacio Zaragoza No. 224, colonia Bosque de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo Parque Tezontle. Av. Canal de Tezontle 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado

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