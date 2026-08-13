Tráfico pesado por 9 bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones de la CDMX y hoy se tienen previstos varios bloqueos, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.
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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?
De acuerdo con la información las calles que estarán cerradas por manifestaciones son:
Alcaldía Cuauhtémoc
- 06:00, 10:00 y 11:00 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
- 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
- Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico.
Alcaldía Coyoacán
- 12:00 horas en Av. Río Churubusco No. 79, colonia Country Club Churubusco.
Alcaldía Benito Juárez
- 12:00 horas en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.
- 12:45 horas Nicolás San Juan No. 105, colonia Del Valle Norte.
- 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.
- Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.
Afectaciones por eventos artísticos, deportivos y rodadas
Además se llevarán a cabo diversos eventos que provocarán caos vial en:
- Monumento a la Revolución
- Sala Pepsi Black, Planta Alta del WTC
- Palacio de los Deportes
- Teatro Telcel
- Auditorio Nacional
- Teatro Metropólitan
- Monumento a la Madre
También habrá rodadas en:
- Jardín Hidalgo, Jardín Miguel Hidalgo s/n, colonia Centro de Azcapotzalco
- Cablebús Parcur, Av. Ignacio Zaragoza No. 224, colonia Bosque de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
- Parque Tezontle. Av. Canal de Tezontle 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado
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