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Tráfico pesado por 9 bloqueos en CDMX hoy; calles cerradas

Para que no te quedes varado en el tráfico, la SSC dio a conocer qué calles estarán cerradas por bloqueos y manifestaciones en CDMX hoy.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó la Agenda de Movilizaciones de la CDMX y hoy se tienen previstos varios bloqueos, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

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¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información las calles que estarán cerradas por manifestaciones son:

Alcaldía Cuauhtémoc

  • 06:00, 10:00 y 11:00 horas en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.
  • 12:00 horas en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc.
  • Durante el día en Av. 20 de Noviembre y Venustiano Carranza, colonia Centro Histórico.

Alcaldía Coyoacán

Alcaldía Benito Juárez

  • 12:00 horas en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.
  • 12:45 horas Nicolás San Juan No. 105, colonia Del Valle Norte.
  • 17:30 horas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.
  • Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Afectaciones por eventos artísticos, deportivos y rodadas

Además se llevarán a cabo diversos eventos que provocarán caos vial en:

  • Monumento a la Revolución
  • Sala Pepsi Black, Planta Alta del WTC
  • Palacio de los Deportes
  • Teatro Telcel
  • Auditorio Nacional
  • Teatro Metropólitan
  • Monumento a la Madre

También habrá rodadas en:

  • Jardín Hidalgo, Jardín Miguel Hidalgo s/n, colonia Centro de Azcapotzalco
  • Cablebús Parcur, Av. Ignacio Zaragoza No. 224, colonia Bosque de Chapultepec III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo
  • Parque Tezontle. Av. Canal de Tezontle 1512, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado

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