Vecinos denuncian “cristalazos” en Santa Úrsula Xitla: VIDEO muestra su forma de operar

Vecinos de Santa Úrsula Xitla, en alcaldía Tlalpan, denuncian una presunta ola de “cristalazos” contra vehículos estacionados en calles de la colonia, por lo que piden mayor vigilancia por parte de las autoridades.

De acuerdo con la denuncia ciudadana, uno o más sujetos habrían identificado vehículos estacionados en la calle, para posteriormente romper alguna de sus ventanillas y sustraer objetos del interior.

Los habitantes aseguran que el problema es recurrente, por lo que estos hechos generan una enorme preocupación entre quienes dejan sus automóviles en la vía pública.

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🚨 ¡Los vecinos ya están cansados! En Santa Úrsula Xitla, Tlalpan (@TlalpanAl), denuncian una ola de cristalazos y robos a vehículos estacionados. Aseguran que, pese a las evidencias, las autoridades no han dado respuesta



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VIDEO: “Cristalazos” en calles de la colonia Santa Úrsula Xitla

Como parte de su denuncia, vecinos de la colonia Santa Úrsula Xitla compartieron videos, captados por cámaras de seguridad instaladas en inmuebles de la zona, y en las imágenes,se puede observar al menos a una persona y parte de la forma en la que presuntamente se llevan a cabo este tipo de robos.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre personas detenidas y que estén relacionadas con estos hechos delictivos.

La denuncia se concentra en la zona de la calle Carril en las inmediaciones del cruce con Santa Úrsula, donde los vecinos solicitan reforzar los patrullajes, además de revisar las grabaciones disponibles.

Los vecinos de Tlalpan solicitan que las autoridades capitalinas atiendan los reportes y aumenten la presencia policial para prevenir nueva ola de robos con “cristalazos”

El antecedente resulta relevante porque la alcaldía Tlalpan ya ha implementado acciones preventivas contra el robo de vehículos. En 2025, autoridades capitalinas reportaron la puesta en marcha del operativo”Cero Cristalazos” acompañado de patrullajes preventivos.

Por ahora, las denuncias vecinales sobre estos patrullajes “cristalazos” deben ser investigadas y corroborarás por las autoridades.

Sin embargo, la petición de los habitantes es bastante clara: Una mayor vigilancia y seguimiento a las imágenes de seguridad para evitar que los automovilistas continúen encontrando sus vehículos con los vidrios rotos; y tú, ¿has sido víctima de un cristalazo en calles de CDMX?

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