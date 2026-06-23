¿Corte de agua una semana? La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero, ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, por lo que habrá suministro de manera parcial en algunas colonias de la demarcación.

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¿Dónde hay corte de agua en CDMX hoy?

De acuerdo con la dependencia, mientras se realizan las labores de mantenimiento, el servicio de agua seguirá operando, aunque con baja presión, en las colonias:

Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozómoc

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.



🧰 Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las colonias Presidente… pic.twitter.com/EclBVwVoOq — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 23, 2026

¿Hasta cuándo habrá corte de agua en Azcapotzalco?

Las autoridades señalaron que la reparación de la infraestructura hidráulica concluirá el próximo 30 de junio, fecha en la que se prevé el restablecimiento total del servicio una vez finalizados los trabajos correspondientes.

Ante esta situación, SEGIAGUA exhortó a los habitantes de las zonas afectadas a hacer uso responsable y racional del agua, recordó que en caso de requerir apoyo, pueden solicitar el suministro mediante pipas de agua a través del a línea H2O, marcando *426.

Para facilitar el envío, ten lista la siguiente información:

Dirección exacta: Calle, número, lote/manzana, entre calles, colonia, alcaldía y código postal.

Referencias visuales: Color del portón, negocios o parques cercanos.

Datos de contacto: Nombre y número de teléfono.

Detalles del espacio: Capacidad de tu cisterna y metros de distancia desde donde se puede estacionar la pipa hasta tu toma.

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