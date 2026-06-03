Corte de agua hoy: Colonias de la CDMX que no tendrán agua por más de 48 horas

Varias colonias de la Ciudad de México (CDMX) están sufriendo hoy cortes de agua o baja presión que no permite que se llenen los tinacos de las casas. Si es tu caso, te contamos que esto está ocurriendo en la alcaldía Azcapotzalco y aún se prolongará hasta por 48 horas más.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua)informó a los vecinos de Azcapotzalco que se estarán llevando a cabo trabajos de mantenimiento que afectarán el suministro de agua potable. Te contamos cuáles son las colonias afectadas.

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¿Qué alcaldías se quedarán sin agua hoy 3 de junio?

A lo largo del año, la Secretaría de Gestión Integral del Agua realiza diversos cortes de agua programados con el objetivo de dar mantenimiento a la infraestructura hidráulica. Esto es importante para mantener la calidad del servicio a los usuarios, lamentablemente, es imposible evitar las afectaciones temporales para viviendas y negocios.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @AzcapotzalcoMx :



👷‍♀️ Continúan los trabajos de reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.



🧰 Se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión en las colonias Presidente… pic.twitter.com/EIcPFITRh9 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 2, 2026

Este 3 de junio, los técnicos de la Segiagua trabajan en la reparación de la bomba del Pozo Presidente Madero.

¿Qué colonias de la CDMX carecen de agua hoy en Azcapotzalco?

La dependencia informa que para realizar estos trabajos no se llevó a cabo un corte total del servicio, sino que se mantiene el suministro de agua potable aunque con baja presión, lo que puede ocasionar que el agua no suba a zonas de condominios. Las colonias afectadas en la alcaldía Azcapotzalco son las siguientes:

Presidente Madero

Miguel Hidalgo

San Juan Tlihuaca

Tezozomoc

De acuerdo con lo informado por la Segiagua, el corte comenzó el pasado 27 de mayo y terminará hasta el próximo viernes 5 de junio.

¿Cómo puedo pedir una pipa de agua gratis en la alcaldía Azcapotzalco?

Ya que los vecinos de la alcaldía Azcapotzalco afectados pasarán más de una semana sin el suministro normal de agua potable, las autoridades capitalinas ponen a su disposición el servicio de pipas de agua gratuitas.

En caso de requerir una, puedes solicitarla a través de la Línea H2O en el *426.

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