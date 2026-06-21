Día del Padre SIN agua: Segiagua deja sin suministro a 5 colonias en CDMX hoy 21 de junio

Este Día del Padre 2026 algunas familias deberán celebra con un importante inconveniente, pues la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) tiene programado un corte de agua este domingo 21 de junio.

El corte de agua de hoy en la CDMX afectará a cinco colonias ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Si despertaste sin agua, es muy probable que tu casa se encuentre en la zona afectada. Te contamos los detalles.

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¿Por qué no hay agua en la GAM?

A través de sus redes sociales, la dependencia capitalina informó a los vecinos de la alcaldía Gustavo A. Madero que habrá una interrupción en el suministro de agua potable este 21 de junio, en punto de las 8:00 horas.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @TuAlcaldiaGAM:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación por falla eléctrica en el rebombeo CTM.



🛠️ Se prevé una interrupción del suministro de agua potable en las colonias:… pic.twitter.com/sBPVM1CO9o — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 21, 2026

La Segiagua informa que el corte de agua se debe a que su personal técnico realiza trabajos de reparación por una falla eléctrica registrada en el rebombeo CTM.

La dependencia espera que el servicio de agua se restablezca este 22 de junio, en punto de las 12:00 horas. Aunque el aviso menciona 22 de julio, es probable que se trate de un error y el corte temporal dure un poco más de 24 horas.

Lista de colonias de la CDMX que se quedan sin agua en pleno Día del Padre

El corte de agua programado en pleno Día del Padre en la alcaldía Gustavo A. Madero afecta a las siguientes colonias:

Gabriel Hernández

Ampliación Gabriel Hernández

La Cruz

San José de la Pradera

Triunfo de la República

¿Cómo pedir pipas de agua en la alcaldía GAM?

Para solicitar una pipa de agua en la alcaldía Gustavo A. Madero, lo único que debes hacer es comunicarte a través de las siguientes vías:

Línea H2O en el *426

Canal de WhatsApp: https://www.whatsapp.com/channel/0029VaRl8G977qVPQ00zFX2a

x.com/SEGIAGUA

facebook.com/SEGIAGUA

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