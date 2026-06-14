¡Hay pipas GRATIS! Megacorte de agua por fuga en Tlalpan; lista de colonias afectadas

Un megacorte de agua afectará a varias colonias de la Ciudad de México (CDMX) hasta por 15 días. La situación compromete el bienestar de decenas de familias y comercios de la alcaldía Tlalpan que resultaron afectados por una fuga en la colonia Héroes de Padierna.

Si vives en la zona, esta información te interesa. En adn Noticias, te decimos cuáles son las colonias afectadas y cuándo termina el corte de agua en Tlalpan.

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¿Por qué cortaron el agua en Tlalpan hoy 14 de junio?

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a los vecinos de Tlalpan que durante dos semanas se llevará a cabo un corte de agua, debido a la urgencia de realizar trabajos de reparación de una fuga de 20 pulgadas en calle Sacalum, casi esquina Tenosique, en la colonia Héroes de Padierna.

El corte de agua es necesario para que los técnicos de la Segiagua pueden reparar la fuga de inmediato. No obstante, al menos cinco colonias resultarán afectadas hasta por dos semanas:

Inicio de corte : 11 de junio, en punto de las 9:00 horas

: 11 de junio, en punto de las 9:00 horas Fin de corte: 26 de junio a las 20:00 horas

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la @TlalpanAl:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación de una fuga de 20 pulgadas en calle Sacalum casi esquina Tenosique, en la colonia Héroes de Padierna, por lo que se suspende… pic.twitter.com/0onditATFc — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 11, 2026

¿Qué colonias no tienen agua en la CDMX hoy 14 de junio?

De acuerdo con lo informado por la dependencia capitalina, las colonias que se quedan sin agua hoy 14 de junio y hasta el 26 de junio son las siguientes.

Vistas del Pedregal

2 de Octubre

Bosques del Pedregal

Lomas de Cuilotepec

Belvedere

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en Tlalpan?

Si tú y tu familia resultan afectados por el megacorte de agua en la alcaldía Tlalpan, la Segiagua informa que es posible solicitar el servicio de pipas de agua gratuitas en caso de ser necesario. Para conseguir una pipa de agua gratis en tu domicilio, solo llama a la Línea H2O en el *426.

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