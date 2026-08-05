Se abre un gran socavón en calzada Taxqueña tras paso de Trolebús

Un socavón de aproximadamente dos metros de profundidad se abrió la tarde de este miércoles sobre calzada Taxqueña, en el cruce con calzada Miramontes, en la colonia Campestre Churubusco, alcaldía Coyoacán, luego del paso de una unidad del trolebús.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué pasó en calzada Taxqueña hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento ocurrió cuando una de las llantas del transporte público pasó sobre el tramo afectado, provocando el colapso del pavimento. A pesar del incidente, la unidad fue retirada del lugar y pudo continuar su recorrido sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con información recabada por el reportero Pablo Castorena, de adn Noticias, el socavón mide alrededor de dos metros de profundidad y cerca de cuatro metros de diámetro. De manera preliminar, se presume que una fuga en la red de drenaje provocó el reblandecimiento del subsuelo, lo que derivó en el hundimiento.

Al sitio acudió personal de tránsito, que colocó los señalamientos y dispositivos de seguridad para alertar a los automovilistas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.