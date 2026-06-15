Otra vez NO hay agua en Iztapalapa hoy: Lista de colonias afectadas por más de 30 horas

Una de las demarcaciones más afectada por la falta de agua tendrá algunas colonias afectadas por baja presión durante más de 30 horas. — ¿Te cortaron el agua? Si vives en Iztapalapa te urge saber que este lunes 15 de junio se activó un corte de agua programado en varias colonias de la alcaldía.

Si estás batallando con la presión del agua, es probable que tu casa se encuentre en una de las colonias en Iztapalapa que se quedan sin agua desde hoy y hasta el 16 de junio. Te contamos a qué hora regresa el agua y cuáles son los vecinos que resultan afectados.

¿Por qué no hay agua en Iztapalapa hoy?

Históricamente, la alcaldía Iztapalapa es una de las más afectadas por la falta de agua en la Ciudad de México (CDMX); sin embargo, en esta ocasión, algunas colonias padecerán de un corte de agua temporal y programado por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @Alc_Iztapalapa:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de mantenimiento en el pozo Iztapalapa 4, por lo que suspende su operación.



🛠️ Se mantiene el suministro de agua potable… pic.twitter.com/rgdPWacAvn — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) June 15, 2026

En un comunicado, la dependencia capitalina informó a los vecinos de dicha alcaldía que suspendió la operación del pozo Iztapalapa 4, pues sus cuadrillas de técnicos están realizando trabajos de mantenimiento.

Lista de colonias que se quedan sin agua en Iztapalapa

En su comunicado, la Segiagua explica que no habrá un corte de agua total, sino que habrá baja presión en el suministro de agua potable. No obstante, esta situación puede ocasionar que el agua no suba a los departamentos o tinacos, que no cuenten con presurizador.

Las colonias que se quedan sin agua en Iztapalapa hoy 15 de junio son las siguientes:

Inicio del corte : lunes 15 de junio de 2026, a las 11:00 horas

: lunes 15 de junio de 2026, a las 11:00 horas Fin del corte: martes 16 de junio de 2026, a las 23:00 horas

La Segiagua recuerda a los vecinos de Iztapalapa que, en caso de ser necesario, pueden solicitar pipas de agua gratis a través de la Línea H2O en el *426.

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