El parque para perros en el Parque Hundido recibió reportes de inundaciones por parte de los vecinos de la zona y usuarios, el cual está prácticamente inutilizable.

Este es un espacio recreativo para animales de compañía y con las lluvias que han azotado a la capital del país en las últimas semanas, las condiciones del parque para perros impiden darles un uso adecuado a las instalaciones.

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Usuarios reportan daños en el área canina

Reportes de usuarios han señalado malas condiciones del parque para perros, consecuencia de las lluvias, provocando encharcamientos y dejando a los usuarios sin la posibilidad de acceder al recinto.

“De todo el año disponible, lo tenemos solamente dos o tres meses y vuelve a estar inundado, empieza a oler feo, ya nadie se mete por lo mismo”, señaló un usuario de esta área canina.

Además, agregó que perros de algunos conocidos se han enfermado por pasear a sus mascotas, ya que el agua está contaminada y al ponerse en contacto provocan que enfermen y tengan complicaciones de salud.

“Igual desde hace un año se hizo un reporte y dijeron que no se podía hacer nada porque el agua que cae de la calle, toda culmina aquí (en el parque) y no pueden hacer otra caída de agua”, sentenció el usuario.

Denuncias de más de un año en el parque para perros

En ocasiones, los usuarios solamente pueden tener acceso a este parque en dos de los siete días de la semana por las malas condiciones en las que se encuentra esta área para los caninos.

Pero, además, remarcan que tienen más de un año realizando estas denuncias a las autoridades correspondientes, quienes les dieron una “explicación técnica”; sin embargo, no existen soluciones.

Y es que, por el agua estancada, el riesgo existe para los perros que acuden a las instalaciones, pero también, puede convertirse en un foco de infección para las personas que transiten por la zona.

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