Corte de agua hoy y hasta el 12 de junio: lista de colonias afectadas en Hermosillo

El corte de agua hoy 10 de junio afectará a varias zonas de Hermosillo, Sonora, donde se llevarán a cabo labores de reparación y mantenimiento en la infraestructura hidráulica.

Las labores de los técnicos de Agua de Hermosillo comenzarán los trabajos este miércoles y se prevé que concluyan el próximo viernes 12 de junio. Te contamos cuáles son las colonias que se quedan sin agua hoy en Hermosillo.

Corte de agua hoy en Hermosillo

En un comunicado, el organismo de aguas en Hermosillo informó que, durante esta semana, se llevarán a cabo trabajos de rehabilitación en equipos de bombeo ubicados en la zona de Altares. Las acciones consisten en ajustes y rehabilitación de los equipos de bombeo.

Las labores inician este miércoles 10 de junio y terminarán hasta el próximo viernes 12 de junio. Estos trabajos forman parte de acciones para mejorar el funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

¿Qué colonias de Hermosillo no tendrán agua?

Aunque la dependencia estatal informó que no habrá una suspensión total del suministro de agua, sí habrá intermitencia y una baja en la presión que podría ocasionar que el agua no suba a departamentos y tinacos.

Las colonias afectadas que se quedan sin agua desde hoy y hasta el 12 de junio son:

Altares Sección Rancho Grande

Altares II

Castelina

Arboledas

Invasión Altares

Agua de Hermosillo recomienda a los vecinos de las colonias afectadas por el corte de agua que almacenen y usen el agua de forma responsable, durante los días del corte.