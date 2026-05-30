Atención, habitantes de Ciudad de México (CDMX). La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) informó que habrá corte en el suministro hoy y hasta el viernes 5 de junio.

El corte no se realiza al 100% sino que se mantiene una baja presión del suministro debido a trabajos de sustitución de una bomba en el Pozo Balbuena 2.

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¿Dónde hay corte de agua en CDMX hoy?

La alcaldía Venustiano Carranza será la afectada durante toda la semana entrante, específicamente la colonia Jardín Balbuena.

“El servicio se restablecerá el 5 de junio al terminar las labores correspondientes”, se indicó en una tarjeta informativa.

¿Cómo solicitar pipas de agua gratis en Venustiano Carranza?

SEGIAGUA puso a disposición de la ciudadanía el número *426 o también conocida como “Línea H₂O” para solicitar camiones cisterna con agua potable.

También puedes hacerlo mediante mensaje directo en las redes sociales oficiales de la dependencia.

Es importante que tengas a la mano los siguientes datos:

Dirección exacta : Calle, número, lote/manzana, colonia, alcaldía y código postal.

: Calle, número, lote/manzana, colonia, alcaldía y código postal. Referencias visuales : Colores de la fachada, portón o negocios cercanos.

: Colores de la fachada, portón o negocios cercanos. Datos de contacto : Nombre del solicitante y teléfono.

: Nombre del solicitante y teléfono. Detalles técnicos: Capacidad de tu cisterna o tinaco y la distancia (en metros) desde la entrada de la casa hasta tu cisterna.

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo buscan garantizar un mejor funcionamiento de la infraestructura hidráulica de la capital y mejorar el suministro del recurso a largo plazo.

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