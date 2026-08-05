Abren registro para la Beca para Desarrollo de Talento PILARES; requisitos para recibir hasta 10 mil pesos

La Beca PILARES Bienestar para el Desarrollo de Talento es un programa que otorga un apoyo económico para los usuarios que destacan en actividades deportivas, culturales o artísticas y ya abrió una nueva convocatoria.

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Registro para la Beca PILARES para el Desarrollo de Talento

El registro estará abierto hasta el 6 de agosto por lo que te recomendamos hacerlo pronto y va dirigida a los usuarios de PILARES que buscan desarrollarse y colocarse de manera competitiva en los Juegos Deportivos, Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, y/o los eventos convocados por el Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, así como en las Olimpiadas Comunitaria.

Para hacer el registro es necesario ingresar al siguiente enlace. Solo puedes hacer un registro por programa social y debes leer y aceptar el aviso de privacidad.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca PILARES para el Desarrollo de Talento?

Para poder acceder a este apoyo económico de mil pesos mensuales durante 10 meses es necesario contar con los siguientes requisitos:

Ser residente de la CDMX, preferentemente de los barrios y pueblos de PILARES

Ser usuario PILARES que practique alguna de las siguientes actividades:

Deportivas impartidas en deportivos de PILARES Encuentros y/o Olimpiadas Comunitarias Deportivas de la Ciudad de México para diferentes edades Participen en cualquiera de las disciplinas y/o actividades deportivas impartidas por los promotores deportivos de PILARES, que puedan participar en los Juegos Deportivos, infantiles, juveniles y paralímpicos de la Ciudad de México, equipos representativos de deporte en PILARES Realicen actividades culturales de PILARES Practiquen oficios o actividades de emprendimiento en PILARES

Además, deberán contar con la siguiente documentación:

Clave Única del Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio

Identificación oficial vigente

Cédula para talento distinguido validación y expedido según la modalidad de talento en el que desea participar

Aceptar los términos de la “Carta de obligaciones y actividades”

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