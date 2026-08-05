La calidad del aire en CDMX hoy es mala por partículas PM10; ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX, el Sistema de Monitoreo Atmosférico se encarga de verificar cómo se encuentra la calidad del aire y hoy es mala ya que se detectaron partículas contaminantes, te contamos cómo afecta a tu salud y qué medidas se deben tomar.

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¿Cómo está calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte, el nivel de riesgo es alto debido a que hay partículas contaminantes PM10 y PM2.5, estas provienen del polvo de las calles, la tierra, la construcción, las demoliciones, el hollín, la quema de combustibles e incendios.

Así mismo, se detectó que hay radiación UV por lo que es importante utilizar protector solar.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Por ahora no se tiene previsto que se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula debido a que no se han rebasado los 155 puntos que establece la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema).

De igual forma se recomienda a la población evitar exponerse al sol entre las 13:00 y las 19:00 horas que son cuando es mayor la concentración de partículas contaminantes.

¿Cómo reducir la contaminación ambiental?

Para reducir la contaminación ambiental se pueden realizar varias acciones, algunas de las más comunes son:

Usar el transporte público, caminar o usar la bicicleta

Dar mantenimiento al automóvil para reducir la emisión de gases tóxicos

Apaga las luces y desconecta los aparatos que no uses

Cierra la llave del agua mientras lavas los platos o te cepillas los dientes

Cambia a focos LED de bajo consumo

Separa la basura orgánica e inorgánica para facilitar el reciclaje

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