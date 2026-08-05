Paso a paso para tramitar placas para automovilistas con discapacidad en CDMX durante 2026

Así como en otras ciudades alrededor del mundo, la Ciudad de México (CDMX) ofrece placas especiales para los automóviles de las personas con discapacidad.
Estas tienen como objetivo ayudar a la movilidad por las 16 alcaldías de la urbe, así como dar exenciones a restricciones vehiculares como el del programa Hoy No Circula o acceso a estacionamientos exclusivos.
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Requisitos para realizar el trámite de placas para automóviles de personas con discapacidad en CDMX
Estos son los requisitos que debes cumplir para realizar este trámite:
- Tarjeta de Gratuidad o constancia de discapacidad
- Identificación oficial, original, vigente y con fotografía
- Comprobante de domicilio en la CDMX
- Comprobante de propiedad
- Constancia de baja o certificado
- El vehículo deberá estar inscrito en el Registro Público Vehicular (REPUVE)
Posteriormente, deberán de seguirse esos pasos:
- Digitaliza y envía los documentos al correo tramites.discapacidad.semovi@gmail.com
- Por correo electrónico recibirás un mensaje de validación o corrección
- Una vez que todo esté en orden, se te asignará una cita
- Previo a asistir a la cita, debes de pagar y obtener la línea de captura
- Presenta los documentos originales en la ventanilla
- Recibirás placas, engomado y tarjeta de circulación
¿Quiénes pueden tramitar las placas para personas con discapacidad y cuál es el costo en 2026?
Las placas tiene un costo de 486 pesos durante este año y está diseñado para los automóviles de personas con limitantes físicas, mentales, intelectuales o sensoriales.
Es importante mencionar que este trámite no aplica para las personas morales.
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