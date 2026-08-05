Requisitos para inscribirse a los talleres de la UTOPÍA Coyoacán

La UTOPÍA Coyoacán abrirá sus puertas el próximo 9 de agosto y ofrecerá varios talleres culturales y deportivos, así que si vives en esta alcaldía y quieres inscribirte aquí te contamos los detalles.

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¿Cuáles son los requisitos para los talleres de la UTOPÍA Coyoacán?

En este lugar se ofrecerán talleres de música, pintura, danza y más y para inscribirte como en todas las UTOPÍAS es necesario contar con los siguientes requisitos:

Identificación oficial (original y copia)

Comprobante de domicilio en CDMX no mayor a 3 meses

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Fotografías tamaño infantil (dependiendo de la actividad y sede)

Llenar el formato de inscripción

Para las clases de natación o deportes se pide:

Examen médico original expedido por una institución pública de salud que aclare al asistente apto para las actividades

original expedido por una institución pública de salud que aclare al asistente apto para las actividades Certificado o responsiva médica en caso de disciplinas de alto rendimiento

En el caso de menores de edad es necesario:

Acta de nacimiento del menor

CURP del menor

Copia de la identificación oficial del padre, madre o tutor

Datos de identificación de dos personas autorizadas para recoger al menor

¿Dónde se encuentra ubicada la UTOPÍA Coyoacán?

La UTOPÍA Coyoacán, conocida como El Parián se encuentra ubicada en la calle Vicente García Torres, casi esquina con Avenida Miguel Hidalgo en el Barrio San Lucas.

Para llegar en transporte público puedes usar la Línea 3 y bajar en Metro Coyoacán o Viveros y tomar un autobús que vaya al centro de Coyoacán una vez que llegues ahí tendrás que caminar hacia el oriente por la Avenida Miguel Hidalgo hasta llegar a la esquina Vicente García Torres.

En el Metrobús debes usar la línea 1 y bajar en la estación La Bombilla y tomar un camión que vaya hacia el centro de Coyoacán por la calle Francisco Sosa o Miguel Ángel de Quevedo y caminar por la Avenida Miguel Hidalgo hacia el Barrio San Lucas.

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