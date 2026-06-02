La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a la vuelta de la esquina —jueves 11 de junio— y la Ciudad de México (CDMX) que albergará 5 partidos tiene todo un festín de actividades para los turistas; la atracción principal será el Desfile Mundialista que promete un ambiente futbolero entre los aficionados.

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Este evento combina elementos de la cultura mexicana, pero con referencias al futbol internacional, recorriendo una de las avenidas más emblemáticas de la capital, avenida Paseo de la Reforma.

Fecha, hora y ruta del Desfile Mundialista

Habrá varios contingentes que participarán en el desfile, el cual saldrá desde la Glorieta de la Diana Cazadora con destino al Monumento a la Revolución el siguiente sábado 13 de junio del 2026 a partir de las 13:00 horas.

Durante la presentación oficial, el gobierno capitalino aseguró que los primeros bloques del contingente están inspirados en el México prehispánico y en la tradición del Día de Muertos; en específico llevará a las leyendas del futbol fallecidas, una trajinera, alebrijes gigantes y ajolotes.

Asimismo, también participan ciclistas portando las banderas de los tres países anfitriones.

El recorrido incluye un homenaje a las 48 selecciones dentro de la fase de grupos, además de que los carros alegóricos portarán música en vivo, grupos danzantes y su temática se basará en la importancia histórica y el juego de pelota de las culturas originarias.

Cabe destacar que también veremos referencias a las Copas del Mundo de 1970 y 1986, ediciones en las cuales México fue anfitrión.

Otras actividades en CDMX por el Mundial 2026

Además de este desfile, la CDMX instalará Festivales Futboleros en distintas alcaldías para que turistas y aficionados sigan los partidos del Mundial de manera gratuita; las sedes confirmadas son:

Parque La Bombilla en Álvaro Obregón

Parque Tezozómoc en Azcapotzalco

Parque las Américas en Benito Juárez

Parque de la Consolación en Coyoacán

Deportivo San Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa

Plaza Garibaldi en Cuauhtémoc

Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana en la Gustavo A. Madero

Deportivo Leandro Valle en Iztacalco

Utopía Meyehualco y Central de Abasto en Iztapalapa

Unidad Independencia en la Magdalena Contreras

Bajo Puente Tacuba en Miguel Hidalgo

Deportivo San Francisco Tecoxpa en Milpa Alta

Deportivo Vivanco en Tlalpan

Bosque de Tláhuac en dicha alcaldía

Utopía Eduardo Molina en la Venustiano Carranza

Deportivo Xochimilco en la misma alcaldía