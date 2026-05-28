Cada vez estamos más cerca de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, por lo cual autoridades de la Ciudad de México (CDMX) han iniciado con las campañas de información sobre la movilidad que tendrá la capital a lo largo del torneo.

A través de las diferentes plataformas de las redes sociales, el gobierno capitalino dio a conocer que el acceso al Estadio Ciudad de México será limitado y controlado, por lo cual se contará con el servicio de Park & Ride para evitar la aglomeración de asistentes, así como para apoyar en los traslados al Tren Ligero y otros medios de transporte.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde estarán los puntos Park & Ride para los juegos del Mundial 2026 en CDMX?

De acuerdo con el anuncio emitido por el Gobierno de la CDMX, para la zona poniente se contará con el servicio de Park & Ride, el cual consiste en la habilitación de un estacionamiento remoto desde el cual también partirá el Trolebús que se encargará de llevar a los aficionados hasta el recinto mundialista.

El servicio especial será el siguiente:

Salida desde Plaza Carso

Llegada a Santa Úrsula / Santo Tomás con salidas cada 15 minutos

🚎 ¿Vas al Estadio Ciudad de México desde la zona Poniente? ⚽

Este 11 de junio anticipa tu llegada y aprovecha el servicio especial desde Plaza Carso para moverte de forma más ágil hacia el estadio. 🏟️✨



El costo de Park & Ride contempla ida y vuelta. ☝🏼#LaPelotaVuelveACasa… pic.twitter.com/uoGx63SQMn — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 28, 2026

Costos programados para el servicio del Park & Ride

De acuerdo con el anuncio de las autoridades de la Ciudad de México, el costo del servicio redondo de Park & Ride será de 500 pesos, esto dependiendo del punto de la capital en el cual se busque tomar el servicio correspondiente.

Es importante señalar que en puntos como el Parque México, este servicio tendrá un costo de 350 pesos por usuario, esto para el viaje redondo que va a aplicar en las diferentes zonas de la capital.

¿Cuándo inicia el Mundial 2026?

Los servicios antes mencionados estarán disponibles a partir del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la cual está programada para iniciar en nuestro país a partir del próximo jueves 11 de junio.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.