Estamos a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las selecciones que calificaron a la justa han comenzado a presentar a los jugadores que los representarán.

En los videos de presentación se han visto a reyes, grupos emblemáticos con The Beatles, incluso presentaciones en con público en vivo, lo que deja la moneda en el aire sobre qué pasará con la Selección Mexicana en el que sería su tercer mundial como local.

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Reyes y raíces de los países en la presentación de selecciones

Senegal rinde homenaje a la sabana africana

El video de la Selección de Senegal rindió homenaje a las raíces del país y su relación con la sabana africana.

La liste des 28 Lions, choisis parmi des millions de Sénégalais, investis de l’honneur suprême de défendre nos couleurs sur la plus grande scène du football mondial : la Coupe du Monde.#FIFAWC2026 #ListeGaindeyi #DemBaJeex pic.twitter.com/1SZHXAz6Za — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) May 21, 2026

Noruega presenta su regreso a las Copas del Mundo con su monarquía

28 años tuvieron que pasar para que Noruega vuelva a la justa mundialista y para presentar a su selección, utilizaron al rey Haral V y en televisión nacional.

Rey Felipe VI presenta a la Selección de España

Mucho se ha hablado de la Selección de España, especialmente porque es la primera vez en la historia en que no está convocado nadie del Real Madrid; no obstante, la presentación la encabezó el rey Felipe VI y los ciudadanos de a pie, quienes nombraron a todos los jugadores.

El aeropuerto de Marruecos fue el lugar elegido

La Selección de Marruecos utilizó su aeropuerto y la temática de viajar para presentar a sus jugadores.

Otras apuestan por la música rumbo al Mundial 2026

Inglaterra recordó a The Beatles

En tanto, la Selección de Inglaterra recurrió a uno de sus mayores símbolos en la cultura pop: The Beatles, con la canción Come Together y con fondos de Yellow Submarine presentó los jugadores que los representarán en el Mundial.

La familia y la emotividad no se quedaron atrás en la Copa del Mundo

Chequia recurrió a la familia

A través de mensajes, imágenes y videos de familiares, la Selección de Chequia presentó a sus jugadores que disputarán la Copa del Mundo.

Každý má svůj životní příběh a cestu, která směřovala pro tenhle moment. Tohle je seznam vyvolených, ze kterých vzejde finální nominace na mistrovství světa. 🇨🇿 pic.twitter.com/3NjmoL4lrZ — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) May 21, 2026

Colombia y la figura de la madre latina

La Selección de Colombia presentó un emotivo video de las madres de los jugadores alentándolos.

Panamá recorre sus calles y presenta a su selección

El país centroamericano apostó por una presentación muy original, recorrió las calles de la capital y utilizó a su población para presentar a los jugadores que los representarán.

Francia y su cultura se hacen presentes en el Mundial 2026

En tanto, Francia utilizó su cultura, sus calles, sus restaurantes y su cotidianidad para presentar a los jugadores con los que busca ganar su tercera Copa del Mundo.

𝑪𝒉𝒂𝒄𝒖𝒏 𝒂 𝒖𝒏 𝒓𝒐̂𝒍𝒆 𝒂̀ 𝒋𝒐𝒖𝒆𝒓 🇫🇷🌎



Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟔 ! 🔥#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Las favelas de Brasil llegan a la Copa del Mundo

Con un video hecho con Inteligencia Artificial, la Selección de Brasil presentó a sus jugadores, esto paralelamente a la presentación en conferencia de prensa.

É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL! 🇧🇷



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! 🌟⭐🏆#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Escocia y su grandes rincones

El actor Ewan McGregor fue el encargado de presentar a los jugadores, mientras se veían los paisajes de Escocia.

Videollamadas y acercarse a su público

Estados Unidos y las videollamadas

La Selección de Estados Unidos (una de las anfitrionas) realizó un evento público y, además, mostró cómo dio la noticia por videollamada a algunos de sus seleccionados, en donde incluyó a Alejandro Zendejas.

Had to add 26 guys into the group chat. 📲



This is what it means. ❤️ pic.twitter.com/N3IO3ru1Fy — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) May 26, 2026

Egipto y sus fanáticos

En tanto, la Selección de Egipto utilizó a sus fanáticos para presentar a sus jugadores.

Países Bajos recuerdan la importancia del naranja

La Selección de Países Bajos presentó a sus jugadores mientras recordó su historia, con videos viejos, e hizo referencia a la importancia del color naranja en una especie de tráiler de película.

¿Con qué nos sorprenderá la Selección Mexicana? Es la pregunta que todos nos hacemos a pocos días de que inicie el tercer mundial en territorio nacional.

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