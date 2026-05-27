Estamos a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y las selecciones que calificaron a la justa han comenzado a presentar a los jugadores que los representarán.
En los videos de presentación se han visto a reyes, grupos emblemáticos con The Beatles, incluso presentaciones en con público en vivo, lo que deja la moneda en el aire sobre qué pasará con la Selección Mexicana en el que sería su tercer mundial como local.
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Reyes y raíces de los países en la presentación de selecciones
Senegal rinde homenaje a la sabana africana
El video de la Selección de Senegal rindió homenaje a las raíces del país y su relación con la sabana africana.
Noruega presenta su regreso a las Copas del Mundo con su monarquía
28 años tuvieron que pasar para que Noruega vuelva a la justa mundialista y para presentar a su selección, utilizaron al rey Haral V y en televisión nacional.
Rey Felipe VI presenta a la Selección de España
Mucho se ha hablado de la Selección de España, especialmente porque es la primera vez en la historia en que no está convocado nadie del Real Madrid; no obstante, la presentación la encabezó el rey Felipe VI y los ciudadanos de a pie, quienes nombraron a todos los jugadores.
El aeropuerto de Marruecos fue el lugar elegido
La Selección de Marruecos utilizó su aeropuerto y la temática de viajar para presentar a sus jugadores.
Otras apuestan por la música rumbo al Mundial 2026
Inglaterra recordó a The Beatles
En tanto, la Selección de Inglaterra recurrió a uno de sus mayores símbolos en la cultura pop: The Beatles, con la canción Come Together y con fondos de Yellow Submarine presentó los jugadores que los representarán en el Mundial.
La familia y la emotividad no se quedaron atrás en la Copa del Mundo
Chequia recurrió a la familia
A través de mensajes, imágenes y videos de familiares, la Selección de Chequia presentó a sus jugadores que disputarán la Copa del Mundo.
Colombia y la figura de la madre latina
La Selección de Colombia presentó un emotivo video de las madres de los jugadores alentándolos.
Panamá recorre sus calles y presenta a su selección
El país centroamericano apostó por una presentación muy original, recorrió las calles de la capital y utilizó a su población para presentar a los jugadores que los representarán.
Francia y su cultura se hacen presentes en el Mundial 2026
En tanto, Francia utilizó su cultura, sus calles, sus restaurantes y su cotidianidad para presentar a los jugadores con los que busca ganar su tercera Copa del Mundo.
Las favelas de Brasil llegan a la Copa del Mundo
Con un video hecho con Inteligencia Artificial, la Selección de Brasil presentó a sus jugadores, esto paralelamente a la presentación en conferencia de prensa.
Escocia y su grandes rincones
El actor Ewan McGregor fue el encargado de presentar a los jugadores, mientras se veían los paisajes de Escocia.
Videollamadas y acercarse a su público
Estados Unidos y las videollamadas
La Selección de Estados Unidos (una de las anfitrionas) realizó un evento público y, además, mostró cómo dio la noticia por videollamada a algunos de sus seleccionados, en donde incluyó a Alejandro Zendejas.
Egipto y sus fanáticos
En tanto, la Selección de Egipto utilizó a sus fanáticos para presentar a sus jugadores.
Países Bajos recuerdan la importancia del naranja
La Selección de Países Bajos presentó a sus jugadores mientras recordó su historia, con videos viejos, e hizo referencia a la importancia del color naranja en una especie de tráiler de película.
¿Con qué nos sorprenderá la Selección Mexicana? Es la pregunta que todos nos hacemos a pocos días de que inicie el tercer mundial en territorio nacional.
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