Autos que tienen prohibido circular hoy en CDMX y Edomex o serán multados

En la CDMX y Edomex todos los días hay restricciones vehiculares para disminuir los índices de contaminación ambiental y este viernes el Hoy No Circula aplica para vehículos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0, así que si tu coche tiene estos datos no salgas o tendrás que pagar una multa.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula?

De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) cada día le toca descansar a un color de engomado y terminación de placa diferente por eso es importante siempre mantenerte pendiente para que conozcas si puedes circular o no ya que el programa aplica de las 05:00 a las 22:00 horas en la 16 alcaldías de CDMX y en Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tultitlán, Valle de Chalco en Edomex.

Los únicos vehículos que pueden circular todos los días son los que tengan holograma 0 y 00, vehículos eléctricos o híbridos, el transporte público y los de servicio de emergencia.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

Si no respetas las restricciones vehiculares serás acreedor a una multa de entre 20 y 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que equivale a entre 2 mil 346 y hasta 23 mil 462 pesos, ademas de que tu vehículo será remitido al corralón.

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