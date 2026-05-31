Lo que comenzó como un desafío en TikTok se volvió en el fenómeno viral de la semana y es que, aún no inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero el torneo ya tiene a su estrella: Tim Payne.

El defensa de la Selección de Nueva Zelanda inició la semana pasada con cuatro mil y tanto seguidores en sus redes, así como una vida normal; sin embargo, ya cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram (al término de esta nota) la gran mayoría son de Latinoamérica y sus notificaciones estalladas.

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¿Cómo nació la fiebre por Tim Payne en Latinoamérica?

Todo comenzó cuando un influencer argentino, Valen Scarsini, se dio a la tarea de buscar al jugador, sin importar la selección, menos famosos del Mundial en redes para convertirlo en un celebridad de internet y así dio con el neozelandés.

El creador de contenido pidió a sus seguidores ir a sus redes y seguir al jugador; sin embargo, todo se salió de control cuando comenzaron a realizarle edits, canciones, fotografías y hasta la FIFA se unió a la fiebre por Tim Payne.

En todo lo relacionado a este tema se puede leer a usuarios mencionar que “soy fan desde que nací de Tim Payne (lo conocí el jueves)”, además de que su estampa del álbum del Mundial ahora es de las más cotizadas.

¿Quién es Tim Payne?

Aunque en América Latina y México era un jugador poco conocido, excepto para aquellos que suelen ver “ligas exóticas”, en Oceanía era reconocido por su trayectoria en el Wellington Phoenix de la A-League australiana donde destacaba como un defensor.

De acuerdo a los conocedores del futbol neozelandés, el jugador de 32 años no sólo destacaba como defensa, ya que era polivalente, es decir, que también se le puede ver como lateral derecho, central o mediocampista.

Sus registros marcan que en su actual club acumula alrededor de 50 partidos, donde ha marcado tres goles y tiene ocho asistencias; no obstante, tiene una trayectoria de más de 19 años en el futbol.

La conexión de Tim Payne con Latinoamérica

Parecería que la ahora conexión con Latinoamérica y Tim Payne se dio gracias a un influencer argentino; no obstante, había más allá y es que su esposa, Michelle Peters, tiene raíces costarricenses.

Su lazo familiar, así como su repentina fama lo emocionó, dicho por él mismo, tanto que compartió un mensaje en sus redes sociales intentando hablar español y agradeciendo todo el fenómeno que estaba viviendo.

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