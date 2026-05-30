Cada vez estamos más cerca de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, motivo por el cual la Selección Mexicana disputará este mismo sábado 30 de mayo su penúltimo partido de preparación ante el combinado de Australia.

Será en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, que se dará el silbatazo inicial del compromiso que se disputará en el estadio Rose Bowl de Pasadena, California en los Estados Unidos.

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Liga de streaming para ver el México vs Australia gratis

Será a través de las pantallas de Azteca 7 y las plataformas oficiales de Azteca Deportes, que se podrá seguir todo el compromiso que definirá la lista final de Javier Aguirre para el Mundial 2026, esto en punto de las 19:45 de la noche, hora en la que inicia la transmisión con la previa.

En caso de que no vayas a poder estar en casa para ver el compromiso no te preocupes, pues Azteca Deportes habilitó el siguiente enlace oficial en el cual transmitirán el México vs Australia totalmente gratis y en directo.

¡Parece definida! 👀🇲🇽



Javier Aguirre, a pesar de ser cauto en conferencia de prensa, dio señales que son muy claras respecto a la lista final.#MiSelecciónAzteca



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¿Cuándo es el próximo juego de la Selección Mexicana?

Será el próximo 4 de junio de este mismo 2026 que se dispute un partido amistoso más de la Selección Mexicana, pues los dirigidos por Javier Aguirre se medirán ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez como parte del cierre de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

El compromiso dará inicio en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, y al igual que el México vs Australia, el compromiso se podrá ver completamente gratis y en directo a través de las señales de Azteca 7 y Azteca Deportes.

¿Cuándo dan a conocer la lista de convocados de México para el Mundial?

Vale la pena mencionar que Javier Aguirre tiene hasta el próximo 1 de junio para dar a conocer la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026, sin embargo, se dio a conocer que ésta será presentada oficialmente el próximo domingo 31 de mayo.

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