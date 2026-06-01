Lista de futbolistas de la Liga MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A 10 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones ya dieron a conocer sus listas de jugadores que estarán presentes en el máximo certamen del futbol y hay presencia de elementos de la Liga MX.

Éstos no sólo están en la Selección Mexicana, sino que tienen presencia en otros combinados, por lo que el balompié nacional estará representado más de lo que se piensa.

La convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 🚨🇲🇽



Se acabó la espera... Javier 'Vasco' Aguirre presenta a los 26 jugadores elegidos para disputar el certamen.



México arrancará su participación el próximo jueves 11 de junio contra Sudáfrica;… pic.twitter.com/jpUEQnSmen — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 1, 2026

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¿Qué jugadores de la Liga MX estarán en el Mundial 2026?

Hasta el momento, un total de 26 jugadores de la liga local estarán en el mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México:

Selección Mexicana

Raúl Rangel (Chivas)

(Chivas) Carlos Acevedo (Santos)

(Santos) Israel Reyes (América)

(América) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Luis Romo (Chivas)

(Chivas) Roberto Alvarado (Chivas)

(Chivas) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Gilberto Mora (Tijuana)

(Tijuana) Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) Guillermo Martínez (Pumas)

(Pumas) Armando González (Chivas)

Selección de Uruguay

Santiago Mele (Rayados)

(Rayados) Sebastián Cáceres (América)

(América) Brian Rodríguez (América)

(América) Rodrigo Aguirre (Tigres)

Selección de Panamá

Adalberto Carrasquilla (Pumas)

(Pumas) Ismael Díaz (León)

(León) José Luis Rodríguez (Juárez)

(Juárez) Yoel Bárcenas (Mazatlán)

Selección de Colombia

Camilo Vargas (Atlas)

(Atlas) Willer Ditta (Cruz Azul)

Selección de Ecuador

Enne Valencia (Pachuca)

(Pachuca) Jackson Porozo (Tijuana)

(Tijuana) Pedro Vite (Pumas)

Selección de Estados Unidos

Alejandro Zendejas (América)

Marcelo Flores es baja de la Selección de Canadá

La Liga MX iba a contar con un representante más, pero Marcelo Flores fue baja de la Selección de Canadá tras sufrir una fuerte lesión en la final de la Concacaf Champions Cup.

Por medio de su cuenta de Instagram, el futbolista confirmó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que no sólo se pierde el Mundial, sino que será baja algunos meses con Tigres.

Lista completa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Por si te lo perdiste, esta es la lista oficial que presentó Javier Aguirre para el Mundial:

Raúl Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Israel Reyes

Jesús Gallardo

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Mateo Chávez

Erik Lira

Luis Romo

Obed Vargas

Brian Gutiérrez

Orbelín Pineda

Edson Álvarez

Gilberto Mora

César Huerta

Álvaro Fidalgo

Luis Chávez

Roberto Alvarado

Alexis Vega

Julián Quiñones

Santiago Giménez

Guillermo Martínez

Armando González

Raúl Jiménez

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