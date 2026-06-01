Lista de futbolistas de la Liga MX que jugarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A 10 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las selecciones ya dieron a conocer sus listas de jugadores que estarán presentes en el máximo certamen del futbol y hay presencia de elementos de la Liga MX.
Éstos no sólo están en la Selección Mexicana, sino que tienen presencia en otros combinados, por lo que el balompié nacional estará representado más de lo que se piensa.
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¿Qué jugadores de la Liga MX estarán en el Mundial 2026?
Hasta el momento, un total de 26 jugadores de la liga local estarán en el mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México:
Selección Mexicana
- Raúl Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Israel Reyes (América)
- Jesús Gallardo (Toluca)
- Erik Lira (Cruz Azul)
- Luis Romo (Chivas)
- Roberto Alvarado (Chivas)
- Brian Gutiérrez (Chivas)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Alexis Vega (Toluca)
- Guillermo Martínez (Pumas)
- Armando González (Chivas)
Selección de Uruguay
- Santiago Mele (Rayados)
- Sebastián Cáceres (América)
- Brian Rodríguez (América)
- Rodrigo Aguirre (Tigres)
Selección de Panamá
- Adalberto Carrasquilla (Pumas)
- Ismael Díaz (León)
- José Luis Rodríguez (Juárez)
- Yoel Bárcenas (Mazatlán)
Selección de Colombia
- Camilo Vargas (Atlas)
- Willer Ditta (Cruz Azul)
Selección de Ecuador
- Enne Valencia (Pachuca)
- Jackson Porozo (Tijuana)
- Pedro Vite (Pumas)
Selección de Estados Unidos
- Alejandro Zendejas (América)
Marcelo Flores es baja de la Selección de Canadá
La Liga MX iba a contar con un representante más, pero Marcelo Flores fue baja de la Selección de Canadá tras sufrir una fuerte lesión en la final de la Concacaf Champions Cup.
Por medio de su cuenta de Instagram, el futbolista confirmó que sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior, por lo que no sólo se pierde el Mundial, sino que será baja algunos meses con Tigres.
Lista completa de la Selección Mexicana para el Mundial 2026
Por si te lo perdiste, esta es la lista oficial que presentó Javier Aguirre para el Mundial:
- Raúl Rangel
- Guillermo Ochoa
- Carlos Acevedo
- Israel Reyes
- Jesús Gallardo
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Mateo Chávez
- Erik Lira
- Luis Romo
- Obed Vargas
- Brian Gutiérrez
- Orbelín Pineda
- Edson Álvarez
- Gilberto Mora
- César Huerta
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chávez
- Roberto Alvarado
- Alexis Vega
- Julián Quiñones
- Santiago Giménez
- Guillermo Martínez
- Armando González
- Raúl Jiménez
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