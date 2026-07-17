Así puedes adoptar a perros rescatados de la Brigada de Vigilancia Animal en CDMX

Los perros son considerados como el mejor amigo del hombre y se caracterizan por tener una personalidad muy cariñosa, juguetona y por ser fieles compañeros, así que si estás pensando en llevar a un nuevo integrante a tu familia, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) tiene en adopción a varios lomitos.

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Barbie y Lancceta están buscando un hogar

En la BVA hay decenas de perros que están buscando un hogar y si estás interesado en adoptar, ellos son los lomitos que están disponibles para ser entregados a una familia:

Barbie es una hembra de 10 años, talla mediana color café claro con dedos y pecho blanco.

Lanceta es una hembra de 12 años, tamaño mediana color blanco.

Peruano es una hembra de 8 años, talla mediana color negro con pecho color blanco y muesca en la oreja izquierda.

Isis es una hembra de 12 años, tamaño mediano color café oscuro con pecho blanco.

Godo es un macho de 10 años, tamaño mediano color negro con dedos y pecho blanco.

Místico es un macho de 7 años, tamaño grande color blanco con macha color café en la oreja derecha.

Balboa es un macho de 12 años, tamaño mediano color negro con pecho blanco.

Peri es un macho de 8 años, tamaño mediano color blanco con motas café y máscara café-

Rosy es una hembra de 4 años, tamaño mediano color blanco con manchas color chocolate.

Eros es un macho de 6 años, tamaño mediano color blanco con manchas.

Por lo regular las personas que están interesadas en adoptar buscan cachorros; sin embargo es importante darle oportunidad a perros grandes pues es más difícil colocarlos en una familia pero todos necesitan cuidados, amor y atención.

¿Qué se necesita para adoptar?

Adoptar es darle una segunda oportunidad a un perro y en la CDMX, la BVA y el Centro de Transferencia Canina se encargan de buscarle hogar a los animales que son rescatados, es muy sencillo darles un hogar solo debes cumplir con la siguiente documentación:

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

Además para tener certeza de que el animal se encuentra en buenas condiciones se realizan visitas domiciliaras para ver si hay una buena adaptación, así que cámbiale la vida a un lomito y adopta.

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