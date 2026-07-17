Hay ozono en el ambiente, así está la calidad del aire en CDMX hoy

La CDMX es una de las ciudades más grandes del mundo y donde más tráfico hay por ello se mantiene un constante monitoreo atmosférico para que cuando los índices de contaminación ambiental afecten la calidad del aire se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y de acuerdo con el último reporte, este viernes hay partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

Según la información del último reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, este viernes la calidad del aire en CDMX es buena y el nivel de riesgo es bajo; sin embargo hay presencia de partículas contaminantes O 3 ,NO 2 ,SO 2 ,CO,PM 10 ,PM 2.5, estas son muy peligrosas ya que pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo y provocar irritación en nariz, ojos, boca y agravar el asma u otras enfermedades respiratorias .

Por ello se recomienda a la población vulnerable como son niños , mujeres embarazadas y adultos mayores que eviten realizar actividades al aire libre y en caso de ser necesario utilicen cubrebocas .

Las autoridades señalaron que es importante utilizar protección UV debido a la alta radiación que hay; sin embargo, aunque hay presencia de ozono , dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre y monóxido de carbono se encuentran dentro de los índices permitidos por lo que no se prevé que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

El ozono es un gas que se encuentra en la atmósfera y en las ciudades puede formarse en grandes concentraciones por su reacción química entre los óxidos de nitrógeno (NOx) y los compuestos orgánicos volátiles (COV) en presencia de luz solar. Es considerado un contaminante ambiental que puede provocar daños a la salud como irritación del sistema respiratorio puede agravar el asma y causar enfermedades pulmonares crónicas.

¿Cómo reducir la contaminación?

Aunque pareciera difícil reducir los índices de contaminación ambiental, con pequeños cambios se puede mejorar la calidad del aire, por ejemplo, se recomienda utilizar el transporte público o la bicicleta para reducir el numero de autos que transitan en la calle.

En caso de que utilizar el auto sea muy necesario es importante cargar gasolina por la noche o muy temprano y mantener el vehículo en buenas condiciones. También es importante apagar las luces y equipos eléctricos cuando no los utilices y optar por focos ahorradores.

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