Granizo en la CDMX: Activan alerta por lluvias fuertes en seis alcaldías hoy jueves 16 de julio

¿Qué tan fuerte va a llover hoy en la CDMX? La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la CDMX activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este jueves 16 de julio.

Si estabas por salir o vas a regresar del trabajo, te recomendamos que tomes precauciones, pues en al menos seis alcaldías de la capital mexicana, se registrarán fuertes precipitaciones que pueden ocasionar encharcamientos y caos vial.

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¿Dónde habrá lluvias fuertes y granizo en la CDMX hoy 16 de julio?

¿Ya empezó a llover en tu colonia? De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil se espera que durante la tarde de este jueves 16 de julio comiencen a registrarse lluvias fuertes con probabilidades de granizo en seis alcaldías de la CDMX que son las siguientes:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Xochimilco

Si vives en alguna de estas zonas, la recomendación de las autoridades es que cierres bien puertas y ventanas. Si vas a salir de tu trabajo rumbo a tu casa, asegúrate de llevar paraguas o impermeable y evita cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

¿Qué significa la alerta amarilla por caída de granizo en la CDMX?

La SGIRPC activa la alerta amarilla cuando se pronostica que se registrarán en la CDMX lluvias fuertes que alcanzarán entre 15 y 29 milímetros por hora y que pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y/o granizo.

Además, estas lluvias pueden generar encharcamientos, peligrosas corrientes de agua sobre calles y avenidas e, incluso, pueden ocasionar la caída de ramas, árboles y lonas.

Si te diriges a alguna de estas alcaldías en riesgo de lluvias fuertes y granizo, toma las precauciones necesarias.

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