Liga MX vive su mejor momento: Aporta 26 seleccionados a Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Liga MX vive una de sus mejores épocas y la cifra de convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ lo demuestran.

Más allá de cuestiones de infraestructura, con estadios e instalaciones modernas, el reflejo perfecto del crecimiento deportivo de la Liga MX en los últimos años es la cifra de jugadores convocados por sus selecciones nacionales para el certamen que comenzará el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

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¿Cuántos jugadores aporta la Liga MX al Mundial?

Con las publicaciones de todas las convocatorias definitivas para la próxima Copa del Mundo, la Liga MX se muestra como un torneo competitivo y de alto nivel, con un total de 26 jugadores de alguno de los 18 clubes mexicanos de primera división que jugarán en las canchas de México, Canadá o Estados Unidos.

Esta cifra representa tres futbolistas más que en Qatar 2022 y cuatro más que Rusia 2018, las ediciones previa de la Copa del Mundo.

Los países a los que la Liga MX aporta seleccionados

México , con 12 jugadores: Raúl Rangel ( Chivas ), Carlos Acevedo ( Santos Laguna ), Israel Reyes ( América ), Jesús Gallardo ( Toluca ), Erik Lira ( Cruz Azul ), Luis Romo ( Chivas ), Roberto Alvarado ( Chivas ), Brian Gutiérrez ( Chivas ), Gilberto Mora ( Tijuana ), Alexis Vega ( Toluca ), Armando González ( Chivas ), Guillermo Martínez ( Pumas ).

, con 12 jugadores: Raúl Rangel ( ), Carlos Acevedo ( ), Israel Reyes ( ), Jesús Gallardo ( ), Erik Lira ( ), Luis Romo ( ), Roberto Alvarado ( ), Brian Gutiérrez ( ), Gilberto Mora ( ), Alexis Vega ( ), Armando González ( ), Guillermo Martínez ( ). Panamá , con 4 jugadores: Adalberto Carrasquilla ( Pumas ), José Luis Rodríguez ( Juárez ), Ismael Díaz ( León ) y Yoel Bárcenas ( Mazatlán ).

, con 4 jugadores: Adalberto Carrasquilla ( ), José Luis Rodríguez ( ), Ismael Díaz ( ) y Yoel Bárcenas ( ). Uruguay , con 4 jugadores: Rodrigo Aguirre ( Tigres ), Santiago Mele ( Rayados de Monterrey ), Sebastián Cáceres ( América ) y Brian Rodríguez ( América ).

, con 4 jugadores: Rodrigo Aguirre ( ), Santiago Mele ( ), Sebastián Cáceres ( ) y Brian Rodríguez ( ). Ecuador , con 3 jugadores: Pedro Vite ( Pumas ), Jackson Porozo ( Tijuana ) y Enner Valencia ( Pachuca ).

, con 3 jugadores: Pedro Vite ( ), Jackson Porozo ( ) y Enner Valencia ( ). Colombia , con 2 jugadores: Camilo Vargas ( Atlas ) y Willer Ditta ( Cruz Azul ).

, con 2 jugadores: Camilo Vargas ( ) y Willer Ditta ( ). Estados Unidos, con 1 jugador: Alejandro Zendejas (América).

¿Cuál es el club de Liga MX que aporta más jugadores al Mundial?

Las Chivas del Guadalajara son el club mexicano que más jugadores aporta a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , con un total de cinco jugadores y todos jugarán para la Selección Nacional de México .

son el club mexicano que más jugadores aporta a la , con un total de cinco jugadores y todos jugarán para la Selección Nacional de . El segundo lugar es para América , que aporta un jugador a México , dos a Uruguay y uno a Estados Unidos para un total de cuatro convocados.

, que aporta un jugador a , dos a y uno a para un total de cuatro convocados. Pumas es el tercer puesto, aportando tres jugadores a la justa mundialista: uno a México , uno a Panamá y uno a Ecuador .

es el tercer puesto, aportando tres jugadores a la justa mundialista: uno a , uno a y uno a . Cruz Azul , el flamante campeón del futbol mexicano, aporta dos seleccionados: uno a México y uno a Colombia .

, el flamante campeón del futbol mexicano, aporta dos seleccionados: uno a y uno a . Toluca también aporta dos jugadores, ambos a México .

también aporta dos jugadores, ambos a . Santos Laguna, Tigres, Rayados de Monterrey, Atlas, Pachuca, León, Mazatlán, Tijuana y Juárez complementan la lista con un seleccionado cada uno.

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