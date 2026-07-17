Marcha y bloqueos de estudiantes colapsarán calles de CDMX hoy

Hoy se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y provocarán cierres viales en avenidas importantes, así que si eres automovilista te recomendamos tomar previsiones.

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Marcha en Tlalpan provocará cierres viales

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), padres, madres y trabajadores del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” realizarán una marcha a las 09:00 horas de Av. San Fernando No. 86, colonia Belisario Domínguez rumbo a la Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Tlalpan,alcaldía Tlalpan..

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

Además se llevarán a cabo manifestaciones en:

06:30 horas en Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. San Antonio Abad, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

08:00 horas en la Dirección de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico Nacional Av. Wilfrido Massieu No. 326, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero.

15:00 horas en Av. Chapultepec y Amberes, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en Parque de la Bombilla en Av. de la Paz y Av. Insurgentes Sur, colonia Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón.

15:30 horas en la Fiscalía General de la República ubicada en Dr. Velasco No. 175, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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