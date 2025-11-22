CCH Sur reanuda clases presenciales de forma gradual: fechas y calendario

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur informó que el próximo lunes 24 de noviembre de 2025 todos los alumnos regresan a las aulas de forma gradual, esto luego de que el plantel estuviera cerrado por el incidente en el que un joven murió.

CCH Sur reanuda clases presenciales

De acuerdo con el comunicado, en las últimas semanas se realizaron trabajos como parte del Proyecto de Seguridad para brindar apoyo psicoemocional a la comunidad estudiantil, además se hizo una mejora en la infraestructura para fortalecer las medidas de seguridad.

Las actividades académicas se reanudarán con el siguiente calendario:



Lunes 24 de noviembre: Alumnos de primer semestre Generación 2026

Martes 25 de noviembre: Alumnos de tercer semestre Generación 2025

Miércoles 26 de noviembre: Alumnos de quinto semestre Generación 2024



Así que para el jueves 27 de noviembre todos los alumnos ya estarán integrados.

Trabajos de infraestructura en el CCH Sur

Para el mejor funcionamiento en las instalaciones y para brindar mayor seguridad a toda la comunidad estudiantil, se implementó un nuevo sistema de control de acceso. En la puerta principal de calle Llanura y por la puerta del estacionamiento de profesores hay torniquetes bidireccionales con tabletas para identificación fotográfica de los estudiantes. También se instalaron torniquetes para personas con discapacidad.

Con esto se busca evitar que personas ajenas al plantel ingresen y se tendrá un mayor control sobre la entrada y salida de los estudiantes del CCH Sur .

Avances en el caso de joven asesinado en el CCH Sur

El pasado 22 de septiembre, Lex Ashton , un joven de 19 años salió de su casa con cuchillos escondidos en la mochila y al llegar al CCH Sur asesinó a Jesús Israel, un estudiante de 16 años y lesionó a un trabajador que intentó detenerlo. El hecho causó conmoción en todo el país.

Tras cometer el crimen, Lex Ashton intentó escapar pero terminó lanzándose de un edificio de la escuela, ahí fue detenido y llevado al hospital. Luego de permanecer varios días hospitalizado fue llevado al Reclusorio Oriente donde permanece en prisión preventiva mientras se realizan todas las investigaciones necesarias.

