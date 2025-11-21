inklusion.png Sitio accesible
Nota

Se activa alerta sísmica en la CDMX este 21 de noviembre

Usuarios reportaron que se activó la alerta sísmica en algunas alcaldías del sur de la CDMX este viernes 21 de noviembre.

Alerta sismica en CDMX hoy
Samuel Aguirre | adn Noticias
Actualizado el 21 noviembre 2025 15:23hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Yael Toribio

Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, usuarios de las diferentes plataformas de las redes social dieron a conocer que se activó la alerta sísmica en varios puntos de la Ciudad de México (CDMX), lo cual generó pánico entre las y los capitalinos en alcaldías como Xochimilco, Tlalpan y Coyoacán.

Fue la misma Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien señaló que la alerta sonó en varios de los altavoces ubicados a lo largo del sur de la capital del país.

Descartan sismo en CDMX tras activación de alerta sísmica

Luego de que se activara la alerta sísmica en algunas de las alcaldías de la CDMX, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA en X), mencionó que no se registró ningún movimiento telúrico que provocan el sonido de las sirenas, por lo cual todo quedó en una falsa alarma.

Minutos después el mismo Sismológico Nacional (SSN), señaló que hasta el momento no se ha registrado ningún sismo relevante en México que amerite la activación de las sirenas, resaltando que ellos no son quienes operan las alertas.

Sismo México
CDMX
