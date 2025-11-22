Bloqueos y rodadas provocarán cierres viales en Insurgentes y otras avenidas de CDMX hoy

En la CDMX siempre hay bloqueos , marchas y rodadas y hoy sábado 22 de noviembre se tienen previstas varias movilizaciones en diferentes alcaldías, así que para que no te quedes varado en el tráfico te decimos qué vialidades estarán cerradas para que tomes previsiones.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy habrá cierres viales en:

Monumento a la Revolución a las 17:30 horas rumbo al Hemiciclo a Juárez.

Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera a las 11:00 horas.

Autódromo “Hermanos Rodríguez”, Puerta 6 Viaducto Río de la Piedad y Av. Río Churubusco, colonia Granjas México a las 12:00 horas.

Cineteca Nacional México ubicada en Av. México Coyoacán No. 389, colonia Xoco, a las 14:00 horas.

Glorieta de los Insurgentes en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez a las 16:00 horas.

Plaza “Benito Juárez” ubicada en Venustiano Carranza y Quetzalcóatl, colonia San Pedro Atocpan, a las 17:30 horas.

Rodadas en CDMX este sábado

Además de las movilizaciones sociales, habrá rodadas en:

07:30 en Galaxy Bikes “Revolución”, ubicado en Av. Revolución No. 1032, colonia San José Insurgentes rumbo a Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

12:00 horas en Glorieta “La Joven de Amajac” rumbo a Parque Bicentenario ubicado en Av. 5 de Mayo No. 290, colonia San Lorenzo Tlaltenango, alcaldía Miguel Hidalgo

20:00 horas en Sanborns Tezontle ubicado en Av. Río Churubusco No. 1540, colonia Agrícola Pantitlán alcaldía Iztacalco rumbo al Monumento “Coyote Hambriento”.

20:30 horas en Monumento “Cabeza de Juárez” en Av. Guelatao, colonia Ejército de Oriente Indeco II alcaldía Iztapalapa.

21:00 horas en Gasolinera PEMEX ubicada en Calz. de la Viga No. 44, colonia Esperanza, alcaldía Cuauhtémoc.

21:40 horas en Calle 7 y Av. Xochimilco , colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco (Provenientes del Monumento “Coyote Hambriento”, Municipio de Nezahualcóyotl) en el Estado de México.

