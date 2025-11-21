“Disculpe las molestias, fue un error”; revelan motivos del porqué sonó la alerta sísmica en CDMX

Luego de que este viernes 21 de noviembre se activara sin motivo aparente la alerta sísmica en diferentes puntos de la Ciudad de México (CDMX), el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires), dio a conocer que todo se debió a una prueba manual en el transmisor del canal 1.

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, no existió ningún sismo que ameritara la activación de los altavoces en la capital del país, lo cual incluso generó la evacuación de zonas de trabajo, plazas comerciales y otros puntos en diferentes demarcaciones.

¿Qué dijo el Cires sobre la alerta sísmica de este 21 de noviembre?

Según con la información ampliada por el mismo Cires, la activación de la alerta sísmica se dio por la prueba manual en la que se estaban realizando actividades de conservación y actualización de los componentes electrónicos.

Se informó que este sistema funge como una herramienta de difusión secundaria del mismo Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el cual es una red de sensores que se encarga de detectar posibles movimientos telúricos en varios estados de la República.

SSN y C5 se deslindan de activación de las alarmas

Vale la pena señalar que varios minutos después de que sonaran las alarmas por sismo en algunos puntos de la Ciudad de México , tanto el Sismológico Nacional como el C5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mencionaron que no se registró ningún movimiento telúrico en la capital.

Se informó que los sismos que se registraron durante esa hora, no ameritaban la activación de estas alarmas.

¿En dónde se activó la alerta sísmica en CDMX?

Reportes emitidos por usuarios de las diferentes plataformas de las redes sociales y la misma Facultad de Ciencias de la UNAM, confirmaron que la alerta sonó en calles de las alcaldías Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

