Encapuchados toman instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM

Un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en protesta por la falta de seguridad en la escuela.

Desde el comienzo de este jueves, las instalaciones amanecieron cerradas y con varias personas tapadas de la cara en su interior, quienes lanzaban protestas y se negaban a hablar con las autoridades.

Enfrentamiento entre alumnado

Aunque algunos estudiantes de la Facultad señalaron que los encapuchados no formaban parte de la comunidad académica, estos mostraron sus credenciales. Durante la madrugada se dio un enfrentamiento entre el alumnado tras no llegar a un acuerdo de un paro de labores académicas.

Votación del alumnado no se respetó: Encapuchados

Ayer por la tarde, la Facultad de Contaduría y Administración señaló que tras la votación realizada en la asamblea estudiantil, la comunidad llegó al acuerdo de mantener las clases de manera presencial en todos los niveles y modalidades.

Después de este anuncio, un grupo grande de jóvenes acudieron durante la noche a la facultad con los rostros cubiertos y aseguraron que no se respetó la votación.

