Retrasos en las líneas 1 y 7 del Metro CDMX este viernes 24 de octubre

Este viernes 24 de octubre, pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX reportaron retrasos y saturación en las líneas 1 y 7, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Usuarios en redes sociales y estaciones señalaron que los trenes tardan alrededor de seis minutos en arribar, lo que generó acumulación en puntos clave como Tacubaya, Mixcoac, Balderas, Observatorio, El Rosario, Tacuba y Barranca del Muerto.

Tiempo de espera en las estaciones del Metro CDMX

El STC informó que las demás líneas operan con tiempos de espera promedio de cuatro a cinco minutos, sin incidentes mayores.



Línea 1: 5 minutos

Línea 2: 5 minutos

Línea 3: 6 minutos

Línea 4: 5 minutos

Línea 5: 5 minutos

Línea 6: 5 minutos

Línea 7: 5 minutos

Línea 8: 5 minutos

Línea 9: 6 minutos

Línea A: 5 minutos

Línea B: 6 minutos

Línea 12: 5 minutos

Línea 1: modernización y servicio de apoyo del RTP

Como se sabe, la Línea 1 continúa con afectaciones parciales derivadas de los trabajos de modernización en tramos específicos; mismos que provocarán un horario reducido durante el fin de semana.

Aunque parte de las labores han avanzado, la frecuencia no ha recuperado su nivel habitual y el tiempo promedio de espera se mantiene en torno a seis minutos, con picos de hasta ocho en momentos de mayor afluencia.

Línea 7 presenta demoras por alta afluencia

La Línea 7 , que conecta El Rosario con Barranca del Muerto, opera con demoras por la regulación del flujo de pasajeros. El Metro informó que los convoyes circulan con menor velocidad en algunos tramos por maniobras de control y la necesidad de evitar sobrecarga en andenes y vagones.

Las estaciones con mayor presión son las ubicadas en zonas de transbordo y con alta concentración laboral y escolar.

Metrobús: estación Xola sigue fuera de servicio

En transporte complementario, el Metrobús CDMX opera con normalidad en la mayor parte de su red; sin embargo, la estación Xola de la Línea 2 permanece cerrada temporalmente por mantenimiento preventivo en ambos sentidos, por lo que los usuarios deben considerar rutas alternas o caminar a estaciones cercanas.

Fuera de este punto, el servicio del Metrobús se reporta estable y sin demoras significativas.

Recordatorios de las autoridades

La Secretaría de Movilidad (Semovi) reiteró la importancia de respetar los carriles confinados del Metrobús y advirtió que invadirlos puede generar multas de hasta seis mil 788 pesos, además de sanciones administrativas.

El STC pidió a los usuarios anticipar sus viajes y seguir las cuentas oficiales para recibir actualizaciones en tiempo real. Asimismo, recordó que el pago es únicamente con tarjeta de Movilidad Integrada.

