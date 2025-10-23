Tras horas de pánico, localizan a mujeres extraviadas en el Parque de los Dinamos en CDMX

Tras varios minutos de tensión y preocupación por el extravío de dos mujeres en el Parque Ecoturístico los Dinamos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que las dos jóvenes de 31 y 32 años de edad fueron localizadas sanas y salvas.

A través de un comunicado emitido vía redes sociales, las autoridades de la capital de la República Mexicana dieron a conocer que las dos mujeres fueron localizadas en el paraje Cieneguillas, esto dentro del mismo perímetro del parque antes señalado.

Poca seguridad en el Ajusco a pesar de asaltos y desapariciones [VIDEO] Senderitas piden mayor seguridad en el Ajusco, ya que son constantes los asaltos y desapariciones en el Pico del Águila; solicitan puntos de control internos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuánto tiempo llevaban perdidas las mujeres en el Parque de los Dinamos en CDMX?

De acuerdo con reportes dados a conocer a través de redes sociales, las dos mujeres permanecieron un par de horas como extraviadas , por lo cual se implementó un despliegue coordinado entre elementos de la SSC CDMX y la Subdirección de Atención a Emergencias y Riesgos.

Se detalló que el operativo de búsqueda se centró principalmente en la zona conocida como Camino a la Cañada, esto dentro del mismo Parque los Dinamos ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras.

SSC localizó a las dos mujeres extraviadas

Tras el despliegue antes mencionado en el paraje Cieneguillas , se ubicó a las dos mujeres de 31 y 32 años de edad con el reporte de extraviadas, por lo cual fueron resguardadas y trasladadas a un lugar seguro.

Se detalló que luego de una valoración médica las dos mujeres presentaron cuadros de crisis nerviosa, sin embargo se diagnosticaron como estables por lo cual no se requirió el traslado hospitalario de las personas en cuestión.

#TarjetaInformativa | Uniformados adscritos a la #PolicíaAuxiliar de la #SSC tras un dispositivo de búsqueda y localización, rescataron a dos personas que se extraviaron en el Parque Ecoturístico #LosDinamos, ubicado en la alcaldía @ALaMagdalenaC.



Los policías acudieron a la… pic.twitter.com/h5LtTgPom8 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 23, 2025

¿En dónde está el Parque de los Dinamos?

Vale la pena mencionar que el Parque los Dinamos se ubica dentro de la alcaldía Magdalena Contreras. Para llegar a esta zona de bosques, cascadas y ríos, se pueden usar las avenidas San Francisco, San Jerónimo o Camino a Santa Teresa.

Se señala que este parque cuenta con 26 kilómetros de senderos, además de que tiene una extensión total de 2 mil 429 hectáreas de bosque.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.