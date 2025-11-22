Hoy No Circula sabatino; autos con restricción y multas para este 22 de noviembre

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que por ser el cuarto sábado del mes, el programa Hoy No Circula de este 22 de noviembre aplicará para todos los autos con las siguientes características en toda la Ciudad de México (CDMX) y algunos municipios conurbados del Estado de México (Edomex):



Autos con holograma de verificación 1 y 2

Autos con esos hologramas que cuenten con terminación de placa par (2, 4, 6, 8 y 0)

Es importante mencionar que las características antes mencionadas se deben cumplir en su totalidad para que apliquen las restricciones, las cuales inician de las 05:00 a las 22:00 horas tanto CDMX como en el Edomex.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/3qy0hIpKMb — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 9, 2025

Multas por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

Según con lo estipulado en el Reglamento de Tránsito de la CDMX, las y los conductores que no respeten el Hoy No Circula pueden hacerse acreedores a multas económicas que van de los 2 mil 262.8 hasta los 3 mil 394.2 pesos, esto dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Los policías de tránsito que cuenten con el gafete “autorizado para infraccionar”, están facultados para remitir al corralón a los vehículos que cometieron la falta. Será en estos depósitos de las autoridades, que se deberá efectuar el pago correspondiente de la multa.

Autos exentos a cumplir el Hoy No Circula

De acuerdo con la misma CAMe, los autos que están exentos de cumplir con este programa de movilidad tanto en la CDMX como en el Edomex, son aquellos que sean eléctricos, híbridos, motocicletas y autos con placas de personas con discapacidad.

Vale la pena señalar, que el Hoy No Circula de los días sábado, aplica siempre para todos los autos con holograma de verificación 2 sin importar el término de matrícula.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Los municipios conurbados del Edomex en donde aplica el Hoy No Circula son los siguientes:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

