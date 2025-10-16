Lex Ashton es vinculado a proceso por el homicidio de un estudiante en CCH Sur

El pasado 22 de septiembre, un estudiante de CCH Sur, identificado como Lex Ashton , asesinó a uno de sus compañeros al interior del plantel y también hirió gravemente a uno de los trabajadores. Casi un mes después, fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Las acciones de Lex Ashton provocaron terror en la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y, desde entonces, las actividades en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur han sufrido afectaciones, con alumnos y trabajadores exigiendo mayores medidas de seguridad.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Lex Ashton es vinculado a proceso

Luego de haber atacado a su compañero, Lex corrió por la escuela y saltó de uno de los edificios, dañándose las piernas al momento de caer y sufriendo una lesión en la cabeza. Cuando las autoridades llegaron, lo llevaron a un hospital para que se pudiera recuperar.

Una vez que Lex Ashton fue dado de alta, hasta el 10 de octubre, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) completaron una orden de aprehensión en su contra y un día después un juez del Reclusorio Oriente le dictó prisión preventiva.

Ahora, el 16 de octubre, Ashton fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio , con miles de personas que exigen que se haga justicia y enfrente la condena más alta posible, considerando que ya es mayor de edad.

🚨#ÚLTIMAHORA | Lex Ashton "N", asesino de un estudiante de CCH Sur (@cchsur_oficial), es vinculado a proceso pic.twitter.com/eyBbskHxD1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 16, 2025

Lex Ashton explica por qué atacó a su compañero en CCH Sur

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer que Lex Ashton pertenecía a varios grupos “ Incels ” en redes sociales, los cuales se caracterizan por propagar mensajes de odio y organizar ataques a otras personas que, en pocas palabras, tienen cosas que ellos no.

Los grupos “Incels” se han hecho muy famosos en Estados Unidos y han sido señalados por algunos de los tiroteos en las escuelas; ahora comienzan a aparecer casaos así en México y este ataque en CCH Sur habría sido uno de ellos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.