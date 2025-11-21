Línea 12 Metro CDMX: Estaciones cerradas y servicio provisional hoy 21 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo informó que la Línea 12 opera hoy de forma parcial debido a una revisión técnica en el sistema eléctrico. La medida busca garantizar la seguridad de los usuarios mientras el personal especializado completa los trabajos. La suspensión afecta el tramo entre Atlalilco y Olivos, por lo que el servicio funciona en dos secciones independientes.

El Metro explicó que no ocurrió ningún incidente grave, pero se trata de una intervención preventiva que permitirá evitar fallas mayores en esta línea estratégica que conecta Tláhuac con Mixcoac. Las autoridades recomiendan tomar previsiones y usar alternativas de transporte para cubrir los 8 kilómetros sin operación.

¿Qué parte de la Línea 12 está operando?

El servicio se mantiene con normalidad entre Mixcoac y Atlalilco, así como entre Olivos y Tláhuac. Las estaciones entre ambos puntos permanecen cerradas temporalmente.

Seis paradas no reciben trenes:



San Andrés Tomatlán

Lomas Estrella

Calle 11

Periférico Oriente

Tezonco

Y otra más en la zona intermedia. No existe conexión directa entre los dos tramos activos.

#AvisoMetro: Debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 12, el servicio opera de manera provisional de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac.



No hay servicio de trenes entre Atlalilco y Olivos, en ambos sentidos.



Por seguridad, atiende las indicaciones del… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 21, 2025

Los usuarios deben bajar en Atlalilco o en Olivos para continuar su recorrido por superficie. El Metro instaló señalización adicional y desplegó personal para orientar a los pasajeros.

¿Por qué se realizó esta interrupción?

El STC señaló que la revisión del sistema eléctrico forma parte de un protocolo de seguridad. Técnicos especializados inspeccionan cables, equipos y voltajes para evitar fallas. La intervención requiere suspender temporalmente el paso de trenes para proteger al personal y a los usuarios.

Esta medida preventiva permite detectar anomalías antes de que evolucionen en interrupciones mayores como cortos, apagones o fallas de tracción.

Alternativas de movilidad en Avenida Tláhuac

RTP y unidades concesionadas refuerzan rutas entre Atlalilco y Olivos por Avenida Tláhuac. Las rutas frecuentes cubren Tláhuac–Ermita y paradas cercanas a las estaciones sin servicio. También existen opciones como Metrobús, Trolebús, Cablebús, taxis autorizados y apps de movilidad.

Las aplicaciones de viaje como Google Maps y Moovit muestran en tiempo real las rutas disponibles. Usuarios que viajan del oriente al centro pueden optar por Periférico Oriente o Eje 8 Sur.

¿Cuándo volverá la Línea 12 a operar completo?

El Metro informó que los trabajos avanzan a marcha acelerada. La reapertura dependerá del resultado de las pruebas de seguridad una vez concluida la revisión. Las actualizaciones se darán a conocer en @MetroCDMX y en el portal oficial.

