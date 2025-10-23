UNAM lanza vacantes con sueldo de 27 mil pesos; requisitos para aplicar

Si estás buscando trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) lanzó varias vacantes para ocupar plazas académicas y técnicas en distintas áreas con sueldos de más de 20 mil pesos, conoce cuáles son los requisitos y cómo aplicar.

Técnico Académico Asociado “C”

La Coordinación de Humanidades tiene una vacante como Técnico Académico Asociado “C” y ofrece un sueldo mensual de 19 mil 513 pesos.

Requisitos



Contar con título de licenciatura afín a la informática

Tener como mínimo dos años de experiencia profesional en el área

Colaboración comprobable en productos derivados de actividades técnicas en su campo

Para postularte es necesario que acudas a la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades en el primer piso del edición de la Coordinación en un horario de 10:00 a 14:30 horas.

Técnico Académico Titular “A”

El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) tiene una vacante como Técnico Académico Titular “A”, tiempo completo. Ofrece un sueldo mensual de 21 mil 354 pesos y es modalidad remota.

Requisitos



Contar con grado de especialización o maestría afín a Bibliotecología y Estudios de la Información, Biblioteconomía, Ciencias de la Información y Documentación

Tener mínimo 3 años de experiencia profesional en Apoyo a la Investigación en el campo de la Bibliotecología y áreas afines

Colaboración en productos derivados de actividades técnicas en Apoyo a la Investigación

Para postularte es necesario realizar un registro en el Sistema RACO (Registro de Aspirantes a Concursos de Oposición) en el siguiente enlace .

Profesor de Carrera Titular “A”

La Facultad de Odontología tienen una vacante como Profesor de Carrera Titular “A” de tiempo completo interino y ofrece un sueldo mensual de 27 mil 724 pesos.

Requisitos



Titulo de doctor o conocimientos y experiencia equivalentes

Contar con 4 años de experiencia en docencia o investigación

Capacidad demostrada para formar personal especializado

Los interesados podrán postularse en la Secretaría Académica de la Facultad de Odontología en el primer piso del edificio principal en un horario de 09:00 a 20:00 horas.

