UNAM lanza vacantes con sueldo de 27 mil pesos; requisitos para aplicar
¿Estás buscando trabajo? La UNAM lanzó una convocatoria con varias vacantes en diversas áreas y con sueldos de más de 20 mil pesos mensuales.
Si estás buscando trabajo, la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) lanzó varias vacantes para ocupar plazas académicas y técnicas en distintas áreas con sueldos de más de 20 mil pesos, conoce cuáles son los requisitos y cómo aplicar.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Técnico Académico Asociado “C”
La Coordinación de Humanidades tiene una vacante como Técnico Académico Asociado “C” y ofrece un sueldo mensual de 19 mil 513 pesos.
Requisitos
- Contar con título de licenciatura afín a la informática
- Tener como mínimo dos años de experiencia profesional en el área
- Colaboración comprobable en productos derivados de actividades técnicas en su campo
Para postularte es necesario que acudas a la Secretaría Académica de la Coordinación de Humanidades en el primer piso del edición de la Coordinación en un horario de 10:00 a 14:30 horas.
Vacantes con salarios de hasta 43 mil pesos en la Feria Nacional del Empleo 2025
¿Buscas trabajo? La Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025 representa una oportunidad clave para acceder a vacantes formales y bien remunerados.
Técnico Académico Titular “A”
El Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) tiene una vacante como Técnico Académico Titular “A”, tiempo completo. Ofrece un sueldo mensual de 21 mil 354 pesos y es modalidad remota.
Requisitos
- Contar con grado de especialización o maestría afín a Bibliotecología y Estudios de la Información, Biblioteconomía, Ciencias de la Información y Documentación
- Tener mínimo 3 años de experiencia profesional en Apoyo a la Investigación en el campo de la Bibliotecología y áreas afines
- Colaboración en productos derivados de actividades técnicas en Apoyo a la Investigación
Para postularte es necesario realizar un registro en el Sistema RACO (Registro de Aspirantes a Concursos de Oposición) en el siguiente enlace .
Canadá lanza vacante con sueldo de 35 mil pesos y solo piden secundaria
Si estás interesado en trabajar en Canadá, esta es tu oportunidad, pues lanzaron una vacante con horario de lunes a viernes y sueldo atractivo.
Profesor de Carrera Titular “A”
La Facultad de Odontología tienen una vacante como Profesor de Carrera Titular “A” de tiempo completo interino y ofrece un sueldo mensual de 27 mil 724 pesos.
Requisitos
- Titulo de doctor o conocimientos y experiencia equivalentes
- Contar con 4 años de experiencia en docencia o investigación
- Capacidad demostrada para formar personal especializado
Los interesados podrán postularse en la Secretaría Académica de la Facultad de Odontología en el primer piso del edificio principal en un horario de 09:00 a 20:00 horas.
Ofrecen mil 500 empleos en Iztapalapa
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.