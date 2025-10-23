¡Jazlyn no es la única! El bebé Isaí Santiago sigue hospitalizado y se quedó huérfano tras la explosión de la pipa

La bebé Jazlyn Azuleth que se salvó gracias a la abuelita heroína de Iztapalapa no es la única que lucha por sanar sus heridas. El bebé Isaí Santiago también se encuentra acostado en una cama de hospital recuperándose tras la explosión de la pipa en Iztapalapa . El pequeño no sabe aún que desde el día martes 21 de octubre se convirtió en huérfano, pues su madre, una jovencita llamada Tiffany Odette, falleció tras luchar 41 días por su vida y, seguramente, por volver a ver a su bebé de solo dos años.

Tiffany Odette no logró volver a tener en sus brazos a su pequeño, con quien viajaba en el auto familiar aquel fatídico 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa de gas LP cargada hasta el tope, se volcó en la zona del Puente de la Concordia y provocó un tremendo flamazo que ya le costó la vida a 32 personas, entre ellas Tiffany, de 16 años, y su papá, Misael Cano Rodríguez, de 39. En este contexto, los capitalinos se preguntan qué será del pequeño Isaí Santiago tras la muerte de su mamá. Esto sabemos.

La historia de Tiffany Odette, víctima 32 de la explosión de la pipa en Iztapalapa

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Salud de la CDMX informó que las víctimas mortales por el accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia , aumentó a 32. La víctima que perdió la vida fue Tiffany Odette, la madre del pequeño Isaí Santiago.

Tiffany Odette era una joven madre soltera que vivía con sus padres en la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa. La joven que era aficionada a la charrería había salido esa tarde, en compañía de su padre para comprar un pans para su bebé.

Los tres subieron al auto familiar y se dirigieron hacia la zona de Santa Martha. Lamentablemente, justo cuando pasaban por el Puente de la Concordia ocurrió el siniestro. El flamazo de la pipa de gas alcanzó el auto que conducía Misael Cano Rodríguez, por lo que los tres pasajeros resultaron con quemaduras graves. Los tres fueron llevados a hospitales diferentes. El padre de Tiffany murió en la madrugada del 11 de septiembre, mientras que la joven madre luchó por su vida durante más de un mes.

Este jueves 23 de octubre, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a Tiffany Odette en su casa con una emotiva ceremonia que incluyó mariachi y charrería. Después, la joven descansará en el Panteón de los Rosarios.

¿Qué pasará con el bebé Isaí Santiago tras la muerte de su mamá?

Una de las situaciones más tristes de esta historia es el destino del pequeño Isaí Santiago, que desde este martes 21 de octubre se ha quedado huérfano de madre. De acuerdo con el testimonio de Evelyn, madre de Tiffany Odette, el pequeño se encuentra evolucionando favorablemente. Aunque se desconoce si el bebé se quedará con su abuela o con su papá.

