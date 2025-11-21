Anuncian cierre de Circuito Interior frente al AICM durante este fin de semana; rutas alternas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de un comunicado en conjunto con el Metro de la Ciudad de México (STC CDMX), dio a conocer que a partir de las 23:00 horas del sábado 22 y hasta las 06:00 horas del domingo 23 de noviembre, se mantendrá un cierre total del Circuito Interior al cruce con Avenida Oceanía.

El cierre anunciado por las autoridades capitalinas, podría dejar severas afectaciones viales por posibles embotellamientos con dirección a la zona de La Raza de la alcaldía Gustavo A. Madero, por lo cual invitaron a la ciudadanía a extremar precauciones.

¿A qué altura cerrarán el Circuito Interior de la CDMX?

De acuerdo con el comunicado emitido por la SSC y el Metro CDMX, el cierre se dará exactamente en los carriles centrales del Circuito Interior a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo cual podría derivar en el retraso de los usuarios que saldrán de viaje.

Por otro lado, señalaron que las y los conductores capitalinos deberán seguir las instrucciones de las autoridades de Tránsito para evitar mayores afectaciones y posibles accidentes vehiculares por el cierre anunciado.

#TarjetaInformativa | El @MetroCDMX llevará a cabo trabajos en vía de enlace de #Oceanía #LíneaB hacia #Línea5.



En coordinación con policías de #Tránsito de la #SSC se realizará el corte a la circulación sobre Circuito Interior hacia el norte, a partir de las 23:00 horas del… pic.twitter.com/pOpmqb9HAr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 21, 2025

Rutas alternas para evitar el cierre en Circuito Interior

Fue la misma SSC CDMX quien dio a conocer que para evitar la zona afectada, las y los conductores pueden utilizar como vías alternas las siguientes vialidades:

Av. 602

Anillo Periférico

Eje 3 Norte

Eje 3 Oriente

Calzada Ignacio Zaragoza

¿Por qué cerraron el Circuito Interior frente al AICM?

De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades capitalinas, el cierre en los carriles centrales del Circuito Interior se dan como parte de los trabajos de renivelación de una de las trabes que conecta la estación Oceanía de la Línea B con Oceanía de la Línea 5 del Metro CDMX.

Se señaló que como parte de los trabajos, grúas de alto tonelaje estarán laborando en la zona, esto sin afectar el servicio del mismo Sistema de Transporte Colectivo en los días y horarios antes mencionados.

