Afectaciones en Cuauhtémoc y Benito Juárez por marchas y eventos; bloqueos hoy miércoles 19 de noviembre

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCDMX) ha emitido una alerta por un alto número de movilizaciones sociales, bloqueos y eventos de esparcimiento hoy miércoles 19 de noviembre, lo que podría generar afectaciones viales en varias alcaldías de la capital.

Lo anterior será principalmente en las alcaldías Cuauhtémo c y Benito Juárez, es decir, en el centro de la capital mexicana.

Según el reporte oficial , se tienen registrados 30 eventos para esa jornada: una marcha, nueve concentraciones, siete rodadas ciclistas y nueve eventos culturales o recreativos, todos con potencial para provocar congestionamientos o bloqueos en puntos sensibles de la ciudad.

Bloqueos en la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldía Cuauhtémoc aparece como la más impactada. Ahí se llevará a cabo una marcha convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que partirá desde la Secretaría de Gobernación (Segob) rumbo al Zócalo capitalino a las 10:00 horas.

Asimismo, habrá concentraciones tanto frente al edificio de Gobierno en el Zócalo como en las oficinas de Gobernación, una combinación que puede provocar bloqueos y complicaciones para el tránsito en el Centro Histórico y la colonia Juárez.

Por la noche, a las 20:45 horas, se realizará una rodada ciclista que saldrá desde la Torre del Caballito, lo que podría afectar avenidas principales.

Además, eventos de gran afluencia se tienen planeados en el Teatro Metropólitan y el Frontón México, que podrían agravar la saturación vehicular.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 19 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 19 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.

Alcaldía Benito Juárez y sus movilizaciones

En Benito Juárez hay también un alto nivel de riesgo. Se anticipan citas agendadas en las oficinas centrales del FOVISSSTE y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que podría traducirse en concentraciones y bloqueos en colonias como San José Insurgentes y Santa Cruz Atoyac.

Además, se realizará un evento cultural de gran magnitud en el World Trade Center (WTC), que coincidirá con la llegada de una rodada ciclista.

En Álvaro Obregón vivirá una protesta vecinal

Vecinos han convocado una concentración a las 07:00 horas en la intersección de Calzada de las Águilas y Rómulo O’Farril, con posibles bloqueos como medida de protesta por la operación del Cablebús en la zona.

La SSC advierte un riesgo alto de afectaciones viales en esa alcaldía durante las primeras horas del día.

Coyoacán y Tlalpan entre rodadas y festividades religiosas

En estas alcaldías, las afectaciones provendrán sobre todo de rodadas ciclistas y un evento cultural con un recorrido que parte del Zócalo y atraviesa la Calzada Ermita Iztapalapa hasta el Cerro de la Estrella.

Además, en Tlalpan se realizará una festividad religiosa con un aforo estimado de 60 mil personas en la Parroquia San Judas Tadeo Cuemanco, lo que podría colapsar la movilidad en las calles aledañas.

Recomendaciones para la ciudadanía

Ante este panorama, la SSC recomienda a los ciudadanos:



Planear sus traslados con anticipación , especialmente si deben cruzar o transitar por Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán o Tlalpan.

, especialmente si deben cruzar o transitar por Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán o Tlalpan. Utilizar transporte público , como Metro o Metrobús, para evitar molestias derivadas de bloqueos o cierres intermitentes .

, como Metro o Metrobús, para evitar molestias derivadas de . Mantenerse informados a través de fuentes oficiales y medios sobre rutas alternas y posibles desvío s.

s. Anticipar tiempos de traslado, especialmente en la tarde y noche, cuando las rodadas podrían generar embotellamientos prolongados.

