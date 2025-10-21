inklusion.png Sitio accesible
Entrenan a perros para que ayuden a personas con autismo o alguna discapacidad

La Fundación Owen Care entrena a perros para que asistan a niños con autismo, personas ciegas o con movilidad limitada y buscan poder adiestrar a más cachorros para alertas médicas.

Publicado por: Redacción adn Noticias

  • Desde 2010 adiestran a perros para que ayuden a personas
  • Owen fue el primer perro de asistencia de la fundación y ayuda a personas con discapacidad
  • Los perros están entrenados para que las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente a la sociedad
