Entrenan a perros para que ayuden a personas con autismo o alguna discapacidad
La Fundación Owen Care entrena a perros para que asistan a niños con autismo, personas ciegas o con movilidad limitada y buscan poder adiestrar a más cachorros para alertas médicas.
- Desde 2010 adiestran a perros para que ayuden a personas
- Owen fue el primer perro de asistencia de la fundación y ayuda a personas con discapacidad
- Los perros están entrenados para que las personas con discapacidad puedan integrarse plenamente a la sociedad