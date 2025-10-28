San Judas Tadeo, el santo de las causas imposibles que moviliza la CDMX cada 28 de octubre

Cada 28 de octubre, miles de personas llenan las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para rendir homenaje a San Judas Tadeo , considerado por millones de fieles como el santo de las causas difíciles, desesperadas e imposibles.

El epicentro de esta celebración es el Templo de San Hipólito , ubicado entre el Eje Central y la colonia Guerrero, donde la devoción se vive con intensidad año tras año y que este 2025 ya se encuentra viviendo las festividades que movilizan a la capital.

¡Tómalo en cuenta y checa tus rutas!🚫

Te compartimos calles cerradas y alternativas viales para evitar el caos en #CDMX por la Fiesta de San Judas Tadeo ⛪️‼️https://t.co/lcF3E8nNYu — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 28, 2025

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Una fe que trasciende generaciones

San Judas Tadeo , uno de los doce apóstoles de Jesús, es venerado por su papel como intercesor ante los momentos más complicados. Su figura, vestida de túnica verde y con una llama sobre la cabeza, simboliza la esperanza y la presencia del Espíritu Santo.

En México, de acuerdo a archivos eclesiásticos, la devoción comenzó a crecer desde mediados del siglo XX, cuando sacerdotes claretianos impulsaron su culto en el templo capitalino.

Desde entonces, cada 28 de octubre se celebra una serie de misas, peregrinaciones y ofrendas, en las que se congregan desde niños hasta adultos mayores.

Padre rechaza vínculos de la delincuencia con San Judas Tadeo

En los últimos años, se ha difundido la idea de que San Judas protege a delincuentes, debido a que algunos sectores marginales también se encomiendan a él.

Ante esto, el padre Tharcisse Rukundo , originario de Burundi y actual párroco del Templo de San Hipólito, aclaró en múltiples entrevista que el santo no ampara a quienes hacen daño ni a quienes buscan el mal.

Así se ve la celebración de San Judas Tadeo en CDMX [VIDEO] De acuerdo a la Secretaría de Seguridad de la CDMX, este año se esperan más de 120 personas alrededor del Templo de San Hipólito para celebrar a San Judas Tadeo.

“San Judas Tadeo es un apóstol de Cristo, su intercesión es para el bien, nunca para justificar el mal”, ha señalado el sacerdote en diferentes medios de comunicación.

Los “Sanjuderos”: símbolo de fe y cultura popular

Los llamados “Sanjuderos” son fieles que portan grandes imágenes del santo, algunas de hasta dos metros de altura. Muchos llegan de rodillas, cumplen mandas o regalan comida como muestra de gratitud.

En los alrededores del templo se venden veladoras, medallas, pulseras y playeras, mientras el aire se llena del aroma del incienso y los cantos religiosos.

Más allá de lo religioso, San Judas Tadeo se ha convertido en un ícono urbano. Su imagen aparece en murales, tatuajes y canciones populares, reflejo de cómo su devoción se ha mezclado con la identidad cultural de los barrios de la capital.

Un fenómeno de fe en la capital mexicana

Las autoridades de la CDMX suelen desplegar operativos de seguridad y vialidad para controlar la gran afluencia, pues cada año se estima que más de 120 mil personas visitan el templo.

San Judas Tadeo representa no solo una figura religiosa, sino también un símbolo de esperanza y resistencia para miles de mexicanos que, en medio de la adversidad, buscan un motivo de fe cada 28 de octubre.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.