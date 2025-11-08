Lista de las 5 alcaldías más caras para rentar en CDMX; algunas superan el promedio de 92 mil a mes

Un nuevo informe emitido por la Secretaría de Vivienda reveló cuáles son las alcaldías con las rentas más caras en la Ciudad de México (CDMX), pues con base en estudios y análisis de plataformas y cuentas de giro inmobiliario, se dio a conocer que las mensualidades pueden superar el promedio de los 14 mil pesos en departamentos y los 39 mil en casas.

Las rentas más elevadas en la CDMX destacan por estar en la zona centro, sin embargo, en algunas demarcaciones aledañas al Estado de México (Edomex) también cuentan con rangos de renta de hasta 50 mil pesos.

Las alcaldías con el promedio de renta más caras son:

Cuajimalpa

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

¿Cuál es el promedio de renta en las alcaldías más caras de la CDMX?

Se dio a conocer que si bien es cierto que el promedio de renta en la CDMX es de 14 mil 958 pesos en departamentos y de 39 mil 854 para casas, en las alcaldías antes mencionadas los alquileres pueden superar la barrera de los 22 mil y los 90 mil pesos respectivamente.

Y es que es importante señalar que varias de las colonias consideradas como las más caras para vivir en la capital del país, se ubican precisamente en estas demarcaciones. Los promedios de renta son:

Cuajimalpa : 22 mil 194 pesos en departamentos y 50 mil pesos en casas

: 22 mil 194 pesos en departamentos y 50 mil pesos en casas Álvaro Obregón : 20 mil 247 pesos en departamentos y 50 mil en casas

: 20 mil 247 pesos en departamentos y 50 mil en casas Benito Juárez : 20 mil 142 pesos en departamentos y 50 mil en casas

: 20 mil 142 pesos en departamentos y 50 mil en casas Cuauhtémoc: 19 mil 919 en casas y 92 mil pesos en casas

19 mil 919 en casas y 92 mil pesos en casas Miguel Hidalgo: 22 mil pesos en departamentos y 19 mil 588 pesos en casas

Alcaldías más baratas para rentar en la CDMX según autoridades

A pesar de los precios antes mencionados, es importante destacar que las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y la Venustiano Carranza, son consideradas entre las alcaldías con los precios de renta más accesibles hasta 2025 en la CDMX.

Y es que de acuerdo con los promedios de alquiler revelados por las autoridades capitalinas, las rentas en estas alcaldías pueden ir de los 5 mil 813 a los 9 mil 924 pesos mensuales en departamentos.

¿Dónde buscar las mejores ofertas de renta en CDMX?

Vale la pena mencionar que algunas de las plataformas más utilizadas para encontrar las mejores ofertas de renta en la CDMX, Edomex y otros estados de la República Mexicana es Inmuebles24, portal en el cual se pueden encontrar ofertas para todo tipo de necesidades.

